Новітні технології у футболі: Nissan представила незвичного робота

Компанія Nissan на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА презентувала автономного робота, який може наносити розмітку для футбольних полів.

Про це повідомляє New Atlas.

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Технологія ProPILOT, над якою працює Nissan, цього разу знайшла застосування в невеликому пристрої, який призначений спеціально для нанесення розмітки для футбольних полів. Японці представили робота, який отримав назву Pitch-R на фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся в Києві.

Робот вміє створювати розмітку як для невеликих полів, так і для найбільших, які призначені для професійних матчів. Пристрій використовує набір із чотирьох камер, GPS та системи, яка допомагає уникати перешкод скануючи простір навколо та відшукуючи потрібне місце для нанесення розмітки. Потім робот малює необхідні лінії за допомогою білої розчинної фарби. Варто зазначити, що Pitch-R витрачає всього 20 хвилин на виконання всієї роботи.

Презентація робота ​Pitch-R – дивіться відео

Нагадаємо, Nissan не вперше використовує технологію ProPILOT для створення незвичайних винаходів. Наприклад, в січні японський автовиробник показав тапочки з системою автоматичного паркування.

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