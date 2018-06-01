13:09
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Новітні технології у футболі: Nissan представила незвичного робота

289 Читать новость на русском
Nissan представила незвичного робота
Nissan представила незвичного робота / New Atlas

Компанія Nissan на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА презентувала автономного робота, який може наносити розмітку для футбольних полів.

Про це повідомляє New Atlas.

Читайте також: У Китаї представили розробку, що може замінити вчителів

Технологія ProPILOT, над якою працює Nissan, цього разу знайшла застосування в невеликому пристрої, який призначений спеціально для нанесення розмітки для футбольних полів. Японці представили робота, який отримав назву Pitch-R на фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся в Києві.

Робот вміє створювати розмітку як для невеликих полів, так і для найбільших, які призначені для професійних матчів. Пристрій використовує набір із чотирьох камер, GPS та системи, яка допомагає уникати перешкод скануючи простір навколо та відшукуючи потрібне місце для нанесення розмітки. Потім робот малює необхідні лінії за допомогою білої розчинної фарби. Варто зазначити, що Pitch-R витрачає всього 20 хвилин на виконання всієї роботи.

Презентація робота ​Pitch-R – дивіться відео

Нагадаємо, Nissan не вперше використовує технологію ProPILOT для створення незвичайних винаходів. Наприклад, в січні японський автовиробник показав тапочки з системою автоматичного паркування.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: робототехніка Техно Штучний інтелект Nissan Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
3420
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук