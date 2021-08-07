Бєляков постав власне в образі ветеринара. Чоловік в білому халаті та ковпаку, зі стетоскопом на шиї, пройшовся звіринцем і оглянув своїх підопічних.
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Про що пісня та кліп
Бєляков підкреслює, що ветеринар – дуже важлива та головна професія. Ба більше, ця людина знає, що потрібно кожній тварині та вилікує їх від усіх болячок.
Захищаю від будь-яких хвороб, я – терапевт, хірург і окуліст. Я – найкращий у всьому світі орнітолог і неперевершений ортопед. Я – ендокринолог і ратолог і попугаячий логопед,
– співає директор Одеського зоопарку.
Цікаво, що наприкінці ролика Бєляков зайшов у вольєр до вовченят, які народилися в квітні. П'ятеро цуценят стрибнули на нього та збили з ніг.
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Попередні роботи креативного директора зоопарку
- Востаннє Бєляков тішив своїми піснями на День святого Валентина. Тоді він у вишиванці виконав українську народну пісню "Несе Галя воду". Щоправда, не забув і про своїх вихованців, які щораз з'являлися в кадрі.
- Перед цим напередодні Нового року директор Одеського зоопарку переодягнувся у костюм бика – символа 2021 року. За сюжетом закоханий бик бореться за кохану з іншим биком.
- А в 2019 році Бєляков приміряв на себе образ щура – тварини-символа 2020-го. До цього у новорічних вітаннях він був ще півнем і собакою.