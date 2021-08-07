Бєляков постав власне в образі ветеринара. Чоловік в білому халаті та ковпаку, зі стетоскопом на шиї, пройшовся звіринцем і оглянув своїх підопічних.

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Про що пісня та кліп

Бєляков підкреслює, що ветеринар – дуже важлива та головна професія. Ба більше, ця людина знає, що потрібно кожній тварині та вилікує їх від усіх болячок.

Захищаю від будь-яких хвороб, я – терапевт, хірург і окуліст. Я – найкращий у всьому світі орнітолог і неперевершений ортопед. Я – ендокринолог і ратолог і попугаячий логопед,

– співає директор Одеського зоопарку.

Цікаво, що наприкінці ролика Бєляков зайшов у вольєр до вовченят, які народилися в квітні. П'ятеро цуценят стрибнули на нього та збили з ніг.

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