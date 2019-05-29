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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Новий аеропорт у Дніпрі: випробування справою для президента Зеленського

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      Аеропорт як випробування
      Аеропорт як випробування / businessvisit.com.ua

      Порожні багаторічні обіцянки про будівництво нового аеропорту в Дніпрі – лише один із прикладів того, як жителі регіону оцінили бездіяльність президента Петра Порошенка, який набрав в регіоні мізерну частину голосів. Для нового Президента Володимира Зеленського це чудова нагода показати себе в справі.

      Мовиться про те, щоб закласти хороший фундамент електоральної підтримки в одному з найбільших регіонів країни на парламентські вибори, і виправдати високий кредит довіри жителів Дніпра і регіону - тріумфальний результат голосування у другому турі 87,25%. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

      "За час обговорення проекту за часів Порошенка вже давно можна було привести до ладу діючий аеропорт. Було б бажання працювати і приймати рішення, а не будувати потьомкінські села. Ось у кого є можливість виправдати довіру виборців Дніпра і області – так це у Володимира Зеленського та його партії. Оскільки, де і як будувати аеропорт цілком очевидно. Треба тільки почати", – пишуть журналісти, і наводять хронологію, як Порошенко&Cо намагалися "виїхати" на порожніх обіцянках.

      Спочатку попередня влада задекларувала 1 мільярд гривень цільових коштів на реконструкцію зведеної 30 років тому "злітки" аеропорту Дніпра. Потім сума зменшилася до 200 мільйонів гривень, а міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ці гроші підуть на підготовчі роботи з будівництва аеропорту в чистому полі в районі села Солоне Дніпропетровської області. Уже після першого туру президентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман згадав, що питання розміщення аеропорту Дніпра повинні вирішувати самі жителі міста. Хоча до цього моменту вони давно висловили свою позицію гранично ясно, зібравши голоси під петиціями на ім'я президента України та міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.

      Як відзначають автори публікації, соратники п'ятого президента – народний депутат від БПП Тетяна Ричкова і глава Дніпропетровської облради від того ж БПП Гліб Пригунов – до сих пір намагаються реалізувати сумнівну авантюру з будівництва аеропорту в чистому полі.

      "Ми зводимо перший в Україні сучасний аеропорт з нуля за всі роки незалежності України", – звучить дуже красиво", – іронізують автори матеріалу. "Ось тільки ніхто при цьому не нагадує, що в цьому випадку чекати доведеться 5 років, і витратити 400 мільйонів доларів, згідно з висновками експертів Airport Consulting Vienna, замість 2 років і 200 мільйонів доларів в разі реконструкції існуючого Міжнародного аеропорту "Дніпро"!

      Тим часом жителі одного з найбільших міст України змушені витрачати на поїздку в Туреччину або Європу добу, замість кількох годин.

      "Все це гальмує і туризм, і інвестиції в регіон. А ще викликає розчарування: чекали змін, а бачимо все те ж саме", – нарікають автори матеріалу на політичні обіцянки та невирішену багато років долю аеропорту в Дніпрі: "Політична воля Президента Володимира Зеленського могла б змінити ситуацію. Чи виявить він її? Чи граблі Порошенко виявляться ближче?"

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Дніпра авіація
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