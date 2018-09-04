Новий дім для людей: вчені виявили ще одну планету придатну для життя

Деякі водні світи – екзопланети, які мають поверхню повністю вкриту океаном – потенційно можуть бути придатними для життя. Незважаючи на те, що на них не працює звичний для Землі геохімічний цикл, вони все одно можуть підтримувати стабільний клімат.

Про це повідомляється в журналі Astrophysical Journal.

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Астрономи Едвін Кайт із Чиказького університету і Ерік Форд з Університету штату Пенсильванія провели комп'ютерну симуляцію еволюції водних світів. Дослідники дивилися, наскільки стійким буде клімат на тисячах випадково згенерованих планет, що обертаються навколо зірок, схожих на Сонце, а потім визначали ключові характеристики, які дозволяють небесному тілу підтримувати потрібну для життя температуру води понад мільярд років.

Аналіз показав, що існує три важливі параметри: початкову кількість води на планеті, співвідношення атомів вуглецю і катіонів та співвідношення атомів вуглецю і водню. Коли глибина океану зростає, довгострокова атмосферно-літосферна циркуляція перемикається з активного в екзотичний, "приглушений" режим. Тиск на дні океану пригнічує плавлення гірських порід, і, як результат, атмосферно-літосферну циркуляцію, що дозволяє підтримувати населеність планети в незалежному режимі.

Крім того, щоб зберігати стабільний клімат понад мільярд років, необхідно, аби співвідношення катіонів та вуглецю дорівнювало одиниці, так як надлишок катіонів "затягує" вуглець з атмосфери в океан, а світи з невеликим вмістом цієї речовини в атмосфері не можуть існувати довго.

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Вуглецево-водневий баланс, в свою чергу, важливий через те, що занадто велика кількість атомів вуглецю веде до накопичення вуглекислого газу в атмосфері і дуже високих температур. Якщо атомів вуглецю занадто мало, то вода не зможе існувати на планеті понад мільярд років.

На наш подив багато з світів залишалися стабільними понад мільярд років завдяки щасливому збігу обставин. Ми припускаємо, що вони складають близько 10% від загального числа,

– зауважив Едвін Кайт.

Незважаючи на те, що дослідження проводилося для планет, що обертаються навколо сонцеподібних зірок, отримані результати можуть бути справедливі і для червоних карликів, вважають астрономи.

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