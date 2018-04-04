Новий дудл від Google: хто така Майя Енджелоу

Сьогодні день народження американської письменниці і поетеси Майї Енджелоу, їй могло б виповнитися 90 років, саме тому Google створив новий дудл в її честь.

Народилася письменниця і поетеса у Сент-Луїсі 4 квітня 1928 року. За життя написала сім автобіографій, п'ять збірок есеїв, кілька поетичних збірок, низку п'єс, кіносценаріїв, телешоу, які не сходили з екранів телевізорів протягом 50 років.

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Вона стала знаменитою після своєї першої книги "Я знаю, від чого птах співає в клітці". В ній Майя розповіла про свою молодість. Зокрема про те, як у вісім років її зґвалтували.

Все життя Майя боролася проти гендерної нерівності та расизму. Їй довелося працювати з Мартіном Лютером Кінгом і Малкольмом Іксом.



Майя Енджелоу

Майя стала першою поетесою, яка виступила на інавгурації президента. У 1992 році вона прочитала вірш "На пульсі ранку" на інавгурації Білла Клінтона.

Я зрозуміла, що люди забудуть, що ти сказав, люди забудуть, що ти зробив, але вони ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчути,

– казала поетеса.

У книгах Енджелоу в центрі уваги такі теми, як расизм, особистість, сім'я і подорожі.