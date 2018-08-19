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Новий фільм зі скандальним Спейсі відзначився нечуваним рекордом у перший день прокату

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Кевін Спейсі у фільмі "Клуб молодих мільярдерів"
Кевін Спейсі у фільмі "Клуб молодих мільярдерів" / Кадр з відео

17 серпня у США на великі екрани вийшов новий фільм "Клуб молодих мільярдерів", в якому вперше після скандалу з сексуальними домаганнями зіграв відомий голлівудський актор Кевін Спейсі.

У фільмі, заснованому на реальних подіях, зіграла команда молодих і перспективних голлівудських акторів: зокрема, Ансель Елгорт, Терон Еджертон, Джеремі Ірвін та Емма Робертс.

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Грає там і Кевін Спейсі, який виконав роль махінатора з Волл-стріт.

Зйомки фільму закінчилися у січні 2016-го, майже за два роки до того, як Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях

У червні 2018 року американська незалежна компанія Vertical Entertainment, яка володіє правами на дистрибуцію "Клубу молодих мільярдерів", оголосила, що все-таки випустить фільм в США – але в обмежений прокат.

17 серпня стрічка вийшла в американський кінопрокат – проте всього на 10 екранах по всій країні. У кінотеатрі його можна побачити, зокрема, в Новому Орлеані, Феніксі, Маямі та Сарасоті.

Як пише видання The Hollywood Reporter, за перший день прокату фільм зібрав усього 126 доларів США. Більшу частину цієї суми – 45 доларів заплатили глядачі в місті Міддлтаун, штат Коннектикут.

За прогнозами видання, фільм може не зібрати за перші вихідні американського прокату навіть тисячі доларів і стане найбільш провальним за всю кар’єру Кевіна Спейсі.

Що цікаво, у кінотеатрах України фільм з’явився у прокаті в середині липня і був досить популярним серед глядачів.

Дивіться український трейлер фільму "Клуб молодих мільярдерів":

 

Теги: Кіно Кевін Спейсі Секс-скандал Гроші Новини США LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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