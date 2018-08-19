Новий фільм зі скандальним Спейсі відзначився нечуваним рекордом у перший день прокату

17 серпня у США на великі екрани вийшов новий фільм "Клуб молодих мільярдерів", в якому вперше після скандалу з сексуальними домаганнями зіграв відомий голлівудський актор Кевін Спейсі.

У фільмі, заснованому на реальних подіях, зіграла команда молодих і перспективних голлівудських акторів: зокрема, Ансель Елгорт, Терон Еджертон, Джеремі Ірвін та Емма Робертс.

Читайте також: Робін Райт з "Карткового будинку" вперше розповіла про роботу зі скандальним Спейсі

Грає там і Кевін Спейсі, який виконав роль махінатора з Волл-стріт.

Зйомки фільму закінчилися у січні 2016-го, майже за два роки до того, як Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях

У червні 2018 року американська незалежна компанія Vertical Entertainment, яка володіє правами на дистрибуцію "Клубу молодих мільярдерів", оголосила, що все-таки випустить фільм в США – але в обмежений прокат.

17 серпня стрічка вийшла в американський кінопрокат – проте всього на 10 екранах по всій країні. У кінотеатрі його можна побачити, зокрема, в Новому Орлеані, Феніксі, Маямі та Сарасоті.

Як пише видання The Hollywood Reporter, за перший день прокату фільм зібрав усього 126 доларів США. Більшу частину цієї суми – 45 доларів заплатили глядачі в місті Міддлтаун, штат Коннектикут.

Box Office: Kevin Spacey's 'Billionaire Boys Club' earns abysmal $126 on opening day https://t.co/xcQoIE3Pat pic.twitter.com/QhikSKOrKh — Hollywood Reporter (@THR) 18 серпня 2018 р.

За прогнозами видання, фільм може не зібрати за перші вихідні американського прокату навіть тисячі доларів і стане найбільш провальним за всю кар’єру Кевіна Спейсі.

Що цікаво, у кінотеатрах України фільм з’явився у прокаті в середині липня і був досить популярним серед глядачів.

Дивіться український трейлер фільму "Клуб молодих мільярдерів":