Новий фітнес-браслет Mi Band 3 від Xiaomi: з’явились перші дані про характеристики

З’явилась перша інформація про характеристики нового фітнес-браслета від Xiaomi Mi Band 3. Очікувалось, що новинку покажуть на презентації 27 березня. Однак, цього не відбулось.

Як пише akket.com, 29 березня в мережу потрапили перші офіційні подробиці про майбутню новинку, які підтвердили її нові можливості.

Зокрема, відомо, що у додатку Mi Fit для смартфонів на базі Android є згадка про два нових фітнес-трекери, які мають з’явитись вже найближчим часом. Новинки мають назви Xiaomi Mi Band 3 і AmazFit Beats.

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Як свідчать дані, зовнішній вигляд Xiaomi Mi Band 3 дуже нагадує Mi Band 2. Також відомо, що у новий браслет Xiaomi встановлений спеціальний датчик для визначення частоти серцевих скорочень, сенсорний екран з окремою кнопкою, за допомогою якої власник трекера зможе підтверджувати різні дії. На екрані користувачі зможуть переглядати більше різної інформації - час, погоду, повідомлення, кількість пройдених кроків тощо.

Про інший браслет AmazFit Beats наразі інформації немає.