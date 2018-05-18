Новий флагман OnePlus 6 перевірили на міцність: чи пройшов тест смартфон

Вчора, 17 травня, компанія OnePlus представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 6. Невдовзі після презентації на YouTube-каналі JerryRigEverything опублікували відеоролик, в якому блогер протестував смартфон на міцність.

Про це повідомляє портал prostotech.

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Дисплей OnePlus 6, в тому числі і виріз, а також задня панель мають захисне покриття Corning Gorilla Glass 5. Так що обидві сторони OnePlus 6, як і інші телефони з Gorilla Glass 5 отримували подряпини від предметів з твердістю 6 і вище за шкалою Мооса.

У вирізі телефону розміщена фронтальна камера і динамік. Навмисна спроба зняти решітку динаміка виявилася марною, оскільки вона надійно прикріплена до пристрою. Камера також захищена шаром Gorilla Glass 5.

Каркас телефону разом з кнопками виконаний з металу. Виробник додав подушковий шар з м'якого пластику між склом і металевим каркасом, а це має захищати скляні панелі телефону від тріщин при падінні з невеликої висоти. Крім того, подвійні задні камери, сканер відбитків пальців і логотип компанії також захищені під шаром Gorilla Glass 5.

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Варто зазначити, що OnePlus 6 оснащений 6,28-дюймовим оптичним AMOLED-екраном зі співвідношенням сторін 19: 9 і дозволом FHD + (2280 x 1080 точок). Після 20 секунди прямого контакту дисплея з полум'ям певна частина екрану частина стала чорною, і вже не відновилася.

За винятком OnePlus X, всі попередники флагманських телефонів компанії, починаючи з 2014 року, поставлялися з металевим корпусом. Отже, вони були досить міцні і довговічні.

Також коли OnePlus 6 згинали і розгинали, тобто основний тиск припадав на центральну частину передньої і задньої панелі, телефон трохи зігнувся, але ніяких пошкоджень і тріщин не було помічено.

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Випробування OnePlus 6 на міцність – дивіться відео