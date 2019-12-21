14:16
21 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      21:58, 20 грудня
      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості
      Вєсті.UA
      19:53, 20 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Новий газовий контракт з РФ передбачає скасування майбутніх арбітражів

      1104 Читать новость на русском

      Під час брифінгу щодо підсумку газових перемовин міністр енергетики Олексій Оржель наголосив, що сторони не лише проговорили новий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу, але й врегулювали питання майбутніх арбітражів.

      Він додав, що має уявлення про домовленості щодо транзиту, тому наразі пакетне рішення передбачає перегляд позиції щодо майбутніх арбітражів.

      Важливо! На скільки років підпишуть газовий контракт Україна та Росія: відповідь Оржеля

      Оржель пояснив, що рішення про 3 мільярди, які Україна має отримати від "Газпрому", згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, чітко визначено. 

      Рішення про інші арбітражі будуть у рамках пакету відкликані,
      – заявив Оржель.

      Також він зауважив, що всі рішення є пакетними, тобто українська сторона виконує усі вимоги, про які домовилися сторони. Він підкреслив, що 3 мільярди Україна може взяти вже до наступного року. Адже це вже зафіксовано. А от інші рішення будуть переглядатися і врегульовуватися. 

      Все, що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": 

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму понад 4 мільярди доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на постачання і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
      • "Газпром" також програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу, у якому російський газовий монополіст намагався підтвердити своє право постачати газ до України на невигідних умовах. Суд також зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

      Про що домовилися Україна та Росія:

      • "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років.
      • Він передбачає мінімальний обсяг 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів кубометрів у наступні 4 роки.
      Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці: відео
      сьогодні
      5063
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газовий конфлікт Газ Газпром Нафтогаз Газовий контракт Олексій Оржель Тарифи на газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
      Павло Казарін 63
      сьогодні , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 795
      сьогодні , 11:00 Якщо купити собі замок: як працює формат концесії в Україні
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 4741
      сьогодні , 08:16 Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука
      Світлана Попова 2272
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук