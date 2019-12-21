Новий газовий контракт з РФ передбачає скасування майбутніх арбітражів

Під час брифінгу щодо підсумку газових перемовин міністр енергетики Олексій Оржель наголосив, що сторони не лише проговорили новий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу, але й врегулювали питання майбутніх арбітражів.

Він додав, що має уявлення про домовленості щодо транзиту, тому наразі пакетне рішення передбачає перегляд позиції щодо майбутніх арбітражів.

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Оржель пояснив, що рішення про 3 мільярди, які Україна має отримати від "Газпрому", згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, чітко визначено.

Рішення про інші арбітражі будуть у рамках пакету відкликані,

– заявив Оржель.

Також він зауважив, що всі рішення є пакетними, тобто українська сторона виконує усі вимоги, про які домовилися сторони. Він підкреслив, що 3 мільярди Україна може взяти вже до наступного року. Адже це вже зафіксовано. А от інші рішення будуть переглядатися і врегульовуватися.

Все, що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом":

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму понад 4 мільярди доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на постачання і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

"Газпром" також програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу, у якому російський газовий монополіст намагався підтвердити своє право постачати газ до України на невигідних умовах. Суд також зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

Про що домовилися Україна та Росія:

"Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років.