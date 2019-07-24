Новий глава Пентагону: Марк Еспер офіційно вступив на посаду міністра оборони США

Марк Еспер, кандидатуру якого раніше переважною більшістю голосів затвердив Сенат Конгресу США, офіційно вступив на посаду міністра оборони країни.

Церемонія приведення до присяги за участю президента Дональда Трампа проходила у Білому домі.

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Ніхто не володіє такою кваліфікацією для того, щоб керувати Пентагоном, як Марк Еспер. Я впевнений, що він буде чудовим міністром оборони,

– заявив американський лідер.

“There’s no one more qualified to lead the Department of Defense than Mark Esper." pic.twitter.com/rdc2lFF7Hk — The White House (@WhiteHouse) 23 липня 2019 р.

Кандидатуру Еспера у вівторок підтримали 90 сенаторів, проти висловилися вісім законодавців.

Чим відзначився Марк Еспер?

Еспер брав участь у бойових діях на території Іраку під час війни в Перській затоці (1990-1991) в складі 101-ї повітряно-десантної дивізії він. У 2004-2006 роках він був радником з національної безпеки лідера республіканської більшості в Сенаті Білла Фріста. З 2010 по 2017 роки обіймав посаду віце-президента зі зв'язків з урядом у військово-промисловій компанії Raytheon. З листопада 2017 року до червня він займав посаду міністра армії США.

Про призначення Еспера виконуючим обов'язки глави оборонного відомства Трамп оголосив після того, як головний претендент на цю посаду Патрік Шанахан в кінці червня взяв самовідвід. Шанахан виконував обов'язки глави Міноборони США з січня 2019 року у зв'язку з відставкою Джеймса Меттіса.

Після схвалення кандидатури Еспера завершився найтриваліший в історії Пентагону період, протягом якого відомством керував виконуючий обов'язки міністра.