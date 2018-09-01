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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Новий голова фейкової "ДНР" зробив першу заяву після смерті Захарченка

2063 Читать новость на русском
Дмитро Трапезников
Дмитро Трапезников / strana.ua

Новий ватажок самопроголошеної "ДНР" Дмитро Трапезников у своєму першому зверненні після вбивства Олександра Захарченка заявив про курс на приєднання окупованої частини Донбасу до Росії.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

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"Незмінним залишається і наш зовнішньополітичний курс – інтеграція з Російською Федерацією з перспективою приєднання до великої Росії", – сказав він.

Він також заявив, що проросійські бойовики "ні на крок не відступлять від обраного курсу".

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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