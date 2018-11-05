Новий хлопець Хайден Панеттьєрі накинувся на власного батька: подробиці скандалу

Екс-наречена українського боксера Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі втрапила у скандал через свого нового бойфренда, актора Брайана Хікерсона, який побив власного батька.

Як повідомляє видання Radar Online, поліція отримала виклик, у якому йшлося про бійку. Коли правоохоронці приїхали на місце події, екс-кохана Кличка відкрила їм двері. Зазначається, що тоді Панеттьєрі виглядала п'яною і панікувала.

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А її хлопець Брайан, який був озброєний пляшкою, переслідував свого батька Девіда. Згодом на Хікерсона вдягнули наручники, адже він відмовлявся співпрацювати з правоохоронцями та повідомляти персональну інформацію про себе, нібито це може нашкодити Хайден.

У джерелі йдеться також, що тіло Девіда Хікерсона було у синцях, а обличчя – залите кров'ю. За його словами, він просто впав.

Хайден Панеттьєрі додала, що перед сваркою вона і батько Брайана разом пили алкогольні напої.

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі раптово вирішили скасувати свої заручини, після цього їхня спільна 3-річна дочка Кайя-Євдокія живе з батьком. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.



Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви.