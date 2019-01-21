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      Новий хлопець Світоліної стягнув з себе футболку й помірявся м'язами з іншим тенісистом: відео

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      Монфіс стягнув з себе футболку й помірявся м'язами з іншим тенісистом
      Монфіс стягнув з себе футболку й помірявся м'язами з іншим тенісистом / twitter.com/AustralianOpen

      Новий хлопець української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс привернув до себе увагу на Australian Open. Поки Еліна з кимось розмовляла, француз зайнявся хлопчачими забавами.

      На камери потрапив момент, коли Гаель вирішив помірятися м'язами з американським тенісистом Френсісом Тіафо.

      Читайте також: Темношкірий бойфренд Світоліної видав яскраву фразу російською: відео

      Монфіс не посоромився стягнути з себе футболку й розсмішив 21-річного Тіафо та інших, хто були поряд.

       

       

      Потім тенісисти обійнялися, після чого Монфіс одягнув футболку.

      Нагадаємо, чутки про більш ніж дружні взаємини Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса ходили вже давно, проте все встало на свої місця лише нещодавно. Зокрема, під час протистояння українки з представницею Словаччини Вікторією Кужмовою, що відбулося у рамках Australian Open, на трибунах помітили француза.

      Зауважимо, що той перебував у боксі разом з тренером української тенісистки та палко її підтримував. Коли ж після гри Еліну запитали про Гаеля, то вона зніяковіла та почервоніла. Проте вже на післяматчевій прес-конференції Світоліна підтвердила свій роман з темношкірим французським тенісистом.

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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