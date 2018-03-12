Новий "Холостяк" Рожден Анусі відверто розповів про своє особисте життя

Учасник популярного реаліті-шоу "Холостяк" та співак Рожден Анусі зізнався, що мав стосунки з відомою екс-зіркою гурту "Віа Гра".

Про це йдеться у журналі Viva.

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До цього часу знаменитість не розповідав на камеру про своє особисте життя. Однак в розмові з ведучим проекту Григорієм Решетником співак підтвердив, що таки мав стосунки з Анною Седаковою. Рожден Анусі також розповів, що хотів стати батьком для її дітей, проте цього так і не сталось.

Так, ми пробували з Анею побудувати стосунки, але в певний момент зрозуміли, що два артисти – це дуже складно. Тому кожен пішов своїм шляхом. Безумовно, я був готовий стати батьком для її дітей. Чим більше прив'язуєшся до дітей, тим складніше потім розлучатися з людиною,

– зізнався Рожден Анусі.



Рожден Анусі зустрічався з Анною Седаковою

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Окрім цього, у ЗМІ подейкували про роман співака із зірковим тренером "Голосу країни" Діаною Арбеніною. Ці чутки Рожден Анусі спростував.

"З Діаною Арбеніної у нас є любов, але суто дружня", – розповів він.

Хто такий Рожден Анусі?

Це музикант, співак та саунд-продюсер, більш відомий за сценічним ім'ям ROZHDEN. Не маючи спеціальної освіти, Рожден Анусі сам опанував гру на музичних інструментах та відкрив у рідній Одесі студію звукозапису. Чоловік став головним героєм 8 сезону популярного проекту "Холостяк".