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Новий "Холостяк" Рожден Анусі відверто розповів про своє особисте життя

816 Читать новость на русском
Рожден Анусі: новий герой проекту
Рожден Анусі: новий герой проекту "Холостяк" / edinstvennaya.ua

Учасник популярного реаліті-шоу "Холостяк" та співак Рожден Анусі зізнався, що мав стосунки з відомою екс-зіркою гурту "Віа Гра".

Про це йдеться у журналі Viva.

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До цього часу знаменитість не розповідав на камеру про своє особисте життя. Однак в розмові з ведучим проекту Григорієм Решетником співак підтвердив, що таки мав стосунки з Анною Седаковою. Рожден Анусі також розповів, що хотів стати батьком для її дітей, проте цього так і не сталось.

Так, ми пробували з Анею побудувати стосунки, але в певний момент зрозуміли, що два артисти – це дуже складно. Тому кожен пішов своїм шляхом. Безумовно, я був готовий стати батьком для її дітей. Чим більше прив'язуєшся до дітей, тим складніше потім розлучатися з людиною,
– зізнався Рожден Анусі.


Рожден Анусі зустрічався з Анною Седаковою

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Окрім цього, у ЗМІ подейкували про роман співака із зірковим тренером "Голосу країни" Діаною Арбеніною. Ці чутки Рожден Анусі спростував.

"З Діаною Арбеніної у нас є любов, але суто дружня", – розповів він.

Хто такий Рожден Анусі?
Це музикант, співак та саунд-продюсер, більш відомий за сценічним ім'ям ROZHDEN. Не маючи спеціальної освіти, Рожден Анусі сам опанував гру на музичних інструментах та відкрив у рідній Одесі студію звукозапису. Чоловік став головним героєм 8 сезону популярного проекту "Холостяк".

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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