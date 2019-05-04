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      Новий імператор Японії вперше з'явився на публіці

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      Нарухіто з дружиною Масако
      Нарухіто з дружиною Масако / Eugene Hoshiko

      Імператор Японії Нарухіто, який вступив на престол 1 травня, в суботу вперше з'явився на публіці, щоб зі спеціально обладнаного в палаці балкона привітати присутніх перед палацом людей.

      У районі палацу з самого ранку посилено заходи безпеки, повідомив телеканал Fox. Привітати монарха та інших членів імператорської сім'ї зібралися тисячі японців. Почесний імператор Акіхіто, який зрікся престолу, і його дружина Мітіко не були присутні на заході.

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      Я глибоко вдячний вам за привітання зі вступом на престол. Я молюся, щоб ви були здорові і щасливі. Я також молюся, щоб наша країна разом з іншими країнами продовжувала прагнути до миру і змогла досягти ще більшого процвітання,
      – сказав імператор у своїй промові.

      Нарухіто вступив в повноваження імператора країни 1 травня. Відповідно до ухваленого парламентом закону про зречення його батька, колишнього імператора Акіхіто, це сталося рівно о 00:00 за токійським часом (18:00 30 квітня за Києвом). Одночасно в Японії почався 1-й рік "епохи Рейва" ( "Благодатної гармонії"), саме так називається епоха правління нового монарха.

      Зміна назви епохи є важливою подією в Японії, оскільки вона використовується при карбуванні монет, виробництві календарів, а також в офіційних документах.

      Японія, японський імператор, Нарухіто
      Імператор Нарухіто та його 55-річна дружина Масако // Eugene Hoshiko

      Що відомо про нового імператора Японії?Нарухіто – перший японський монарх, який народився після капітуляції Токіо в Другій світовій війні. Йому 59 років. Він закінчив токійський елітний університет "Гакусюїн" і Оксфорд. Дружина Нарухіто 55-річна Масако – дочка відомого в Японії дипломата, вона закінчила Токійський університет і Гарвард, до заміжжя робила успішну кар'єру в МЗС країни. У імператорської родини є дочка Айко, яка народилася 1 грудня 2001 року.

      Принц Нарухіто став 126-м імператором Японії.

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      Теги: Новини політики Японія
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