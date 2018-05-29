Новий iPhone показали на "живих" фото: рішення Apple вас здивує

В мережі опублікували "живі" фото нового iPhone. За інформацією ЗМІ, на знімках прототипи смартфонів, які Apple презентує вже восени.

Про це повідомляє TechnoCodex.

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iPhone, фото якого опублікували, за дизайном нагадує iPhone X, який побачив світ минулого року. При цьому відзначається, що новинка матиме кардинальну відмінність від попередньої версії флагмана – яскраві кольорові рішення.



Прототип нового iPhone

Раніше мережею вже ширилися чутки про те, що Apple готує до презентації iPhone в нових кольорах, проте якими саме вони будуть не повідомлялося.