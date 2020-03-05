Новий Кабмін: що буде з бюджетом, курсом гривні та співпрацею з МВФ

"А-ля реформи від МВФ та афера з ОВДП", – це думки нового міністра фінансів Ігоря Уманського. "Перезавантажений" Кабмін приходить до влади з дефіцитом бюджету та на тлі можливої світової кризи. Розповідаємо, як нові призначення вплинуть на бюджет, курс гривні та співпрацю з міжнародними партнерами.

Чому з'явився дефіцит бюджету

За перші два місяці 2020 року дефіцит бюджету склав 17,2 мільярда гривень за даними Міністерства фінансів. З них 13 мільярдів за січень і 4,2 мільярда за лютий. Таким чином надходження у бюджет за 2 місяці на 12% нижчі, ніж очікували.

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На це є кілька причин. Основна причина – зміцнення гривні. Цей, здавалося б, позитивний процес негативно впливає на економіку. Україна активно торгує з іншими країнами. Зміцнення гривні робить українські послуги та продукти дорожчими для іноземних партнерів. Здебільшого українські виробники зберігають ціни в іноземній валюті і таким чином просто отримують менше доходів у гривні.

Понад 80% дефіциту бюджету спричинили низькі надходження з митниці.

Як курс гривні впливає на надходження з митниціПояснюємо на прикладі. За 2019 рік гривня зміцнилася приблизно на 16%. Це означає, що за той самий імпортний товар у доларі сплачували на 16% менше наприкінці року, ніж на початку. І хоч гривня втратила у ціні на початку 2020, вона все ж міцна.

У бюджеті 2020 року гривню заклали на рівні 27 до долара. Наразі гривня коливається біля 25 за долар, що на 7,5% менше. Тому й розмитнення приносить менше грошей, ніж очікували. Крім того, деякі акцизи, зокрема на пальне, прикріплені до курсу євро. Тому надходження зі сплат акцизів теж нижче.

Цікаво, що Китай довгі роки навмисно знецінював свою валюту, щоб продавати товари та послуги на міжнародному ринку дешевше.

Чи зможе новий Кабмін наповнити бюджет

Держбюджет 2020 прийняли восени 2019 року. Тоді було важко спрогнозувати курс гривні і його заклали на рівні 27 до долара. Допоки гривня міцна, надходження будуть нижчими, ніж цього очікували і цього немає як виправити.

Можливостей вийти на заплановані у затвердженому восени держкошторисі показники фактично немає. Хоч би які "розумні" кроки зараз робила влада, для того, щоб вони принесли результат, потрібен час. Насамперед, це стосується митниці. Адже, попри "косметичні" зміни, по суті там майже нічого не змінилося: "чорні" і "сірі" схеми рулять. Разом із так званим "курсовим фактором" це й призводить до шалених бюджетних втрат",

– зазначив у коментарі Укрінформі експерт з економіки Борис Кушнірук



Новий Кабмін / Інфографіка 24 каналу

Для нового Кабміну з'явиться ще один виклик, початок якого застав і Кабмін Гончарука. Це уповільнення глобальної економіки на тлі поширення вірусу Covid-19 або, як його ще називають, китайського коронавірусу. Україна експортує руду, метали та зерно. На них вже впала ціна і продовжуватиме знижуватися.

Детальніше Наслідки коронавірусу для України та світу: чи чекати фінансової кризи

Минулий тиждень був найгіршим для фондового ринку з часів світової фінансової кризи 2008. За найгіршого сценарію, на світ чекає нова фінансова криза. Якщо це станеться, то Україні стане важко залучити гроші інвесторів. В турбулентні для ринку та економіки часи, інвестори надають перевагу малому, але стабільному прибутку. За таких умов Україні доведеться значно тісніше співпрацювати з МВФ, з яким наразі є певні труднощі аби закрити "дірку" в бюджеті.

Так, в США почали масово вкладатися в державні цінні папери, натомість дещо відійшли від інвестицій в акції.

Що буде з курсом

Курс будь-якої валюти – складна суміш різних факторів і далеко не завжди все залежить від влади.

Від чого залежить курс гривні1. Ціни на світовому ринку на головну експортну продукцію України – сільськогосподарська та металургійна. Наразі вони знизилися.

2. Частка гривневих депозитів в банках. Якщо українці ставлять депозити у гривні, то це її зміцнює.

3. Легкість виведення капіталу за кордон. В Україні тепер це зробити важче через обмеження у кількості.

4. Інвестиції. Приплив іноземного капіталу шляхом інвестицій в державні цінні папери також зміцнює національну валюту.

Україна активно залучає гроші інвесторів. Зокрема у лютому Україна залучила майже 16 мільярдів гривень шляхом розміщення ОВДП. Проте новий міністр фінансів Ігор Уманський раніше називав розміщення ОВДП великою аферою.

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Варто розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від "піраміди ОВДП" отримують великі іноземні банки. Ці банки платять податки в інших країнах. Це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів,

– заявляв Уманський в інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року

Все залежатиме радше від зовнішніх чинників. Якщо фінансова ситуація у світі буде несприятлива, то зменшиться потік інвестицій та впадуть ціни на експортну продукцію України. Тоді і гривня впаде. Інструментом для стримування інфляції в Україні залишиться встановлення облікової ставки, яку регулює Нацбанк. Її головою залишається Яків Смолій, який прогнозує зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020.

Як відреагує МВФ

В останній день зими уряд Гончарука та МВФ провели переговори. Після цього МВФ заявив про прогрес у перемовинах.



Зустріч Гончарука з місією МВФ / Кабінет міністрів України

МВФ загалом не мав претензій щодо українського уряду і навпаки офіційно підтримав Гончарука та його уряд, назвавши їх дії такими, що сприяли зміцненню економіки держави. Це відбулося на тлі скандалу з прослуховуванням Гончарука.

Усунення прем'єра та більшості міністрів насторожила західних експертів.

Будь-який розворот від угоди з МВФ, будь-який рух у бік політизації у сфері [реформи управління – ред.] державної власності стали би приводами для серйозного занепокоєння,

– зазначив ексрадник міністра оборони США Майкл Карпентер у коментарі Укрінформу.

Карпентера також турбує те, що деяких компетентних людей усунули з їх посад. Додає: побоюється того, що олігархи матимуть більший вплив на владу в Україні. А відтак, це віддалить її від міжнародних партнерів.

Наразі рано говорити про погіршення відносин з МВФ. Проте погляди нового міністра фінансів наштовхують на певні прогнози. Ігор Уманський неодноразово в минулому критикував МВФ та називав їхні вимоги "а-ля реформами".

Рецепт реформ від МВФ завжди дуже простий – максимальна лібералізація економіки. Тобто в момент, коли всі інші країни займаються захистом внутрішнього виробника і стимулюють економічне зростання, ми повинні відкрити свої ринки для інших,

– заявляв Уманський в інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року.

Чому затримують транш від МВФПроцес затягнувся через Україну. МВФ чекає від України прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ та врегулювання тарифів. Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ призупинив погодження нової програми.

Оновлення Кабміну на тлі загрози фінансової кризи: добре чи погано

Зеленський пояснив оновлення уряду тим, що той не достатньо добре справляється з наявними проблемами на внутрішньополітичному полі. Депутатка зі "Слуги народу" додала, що це зробили зараз через ймовірні фінансові проблеми у світі у зв'язку з коронавірусом.

У нас немає часу, в нас є дійсно загроза кризи економічної світової, а також загроза коронавірусу. Затягувати час неможливо,

– зазначила депутака Верещук.

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На противагу цьому деякі експерти схиляються до думки, що час для оновлення уряду невдалий і навпаки погіршить шанси України опиратися проблемам на світовому фінансовому ринку.

Час, обраний для перестановок в уряді, навряд чи міг би бути гіршим для України. Адже триває спалах коронавірусу, глобальні ринки падають, угоди з МВФ немає, вторинний ринок власників бондів стає болючим, а попереду значні виплати за суверенним боргом,

– заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер Уніану.