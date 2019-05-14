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      Новий "куратор" Кремля для Донбасу: з'явилась різка реакція Клімкіна

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      Реакція Клімкіна на нового "куратора" Донбасу
      Реакція Клімкіна на нового "куратора" Донбасу / 24 канал

      Можливе призначення Кремлем "куратором" Донбасу Михайла Бабича не змінить політичне ставлення Російської Федерації до України.

      Таку думку вислови міністр закордонних справ України Павло Клімкін на після засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць "Східного партнерства".

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      Він наголосив, що рішення у Росії приймає лише одна людина. Саме тому, якщо щось змінюється на рівні виконавців, то політика за визначенням не зміниться.

      Коли президент Росії намагався нав'язати нам його (Бабича, – 24 канал) як посла, звичайно, ми це відбили. Я знаю більше інформації, ніж можу сказати, але я вважаю, що ми готові до будь-якого персонального розвитку подій,
      – заявив голова МЗС.

      Він додав, що Україна розуміє подальші дії Кремля після рішення видавати російські паспорти на окупованому Донбасі.

      Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

      1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:

      – Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      – Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      – Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      – Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Павло Клімкін МЗС України Володимир Путін
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