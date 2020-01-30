Новий куратор українського питання в Кремлі спробує повторити план з Придністров'ям, – Корчилава

В Росії відбулася заміна Владислава Суркова на Дмитра Козака як відповідального у Кремлі за український напрямок. Новий очільник, ймовірно, спробує повторити план примирення Придністров'я і Молдови в Україні, який йому так і не вдалося здійснити.

Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" розповів колишній прес-аташе посольства Грузії Бачо Корчилава.

До теми: Завдання нового куратора Росії Козака – зупинка руху України до НАТО та ЄС, – експерт

Попереднього відповідального за українське питання в Кремлі Владислава Суркова називали куратором сценаріїв розколу України. Новий очільник цієї посади Дмитро Козак – за словами Корчилави – також має відношення до конфліктних зон. До слова, новий очільник цієї посади з Кіровоградщини, і третину свого життя прожив в Україні.

"Козак також має пряме відношення до конфліктних зон, тому що після появи Путіна при владі, він був таким собі міністром без портфеля. А потім неочікувано після успішної операції в Чечні (коли там з'явився Кадиров молодший), Козака перекинули на південний федеральний округ. Російські журналісти часто говорили, що це було пов'язано з освоєнням грошей на реконструркцію Чечні, там величезні гроші виділялися", – розповів колишній прес-аташе.

Чим відзначився Владисла Сурков Сурков відповідав за формування політики Росії щодо України та Північного Кавказу, зокрема щодо Чечні, Дагестану, окупованих росіянами грузинських Абхазії та Південної Осетії. Зокрема, керівник Чечні Рамзан Кадиров є другом та безпосереднім ставлеником Суркова.Сурков також був куратором проросійських бойовиків Донбасу. Він виступав за жорсткий, воєнний, а не дипломатичний політичний курс у стосунках з Україною.





Владислав Сурков

► План Козака про примирення Придністров'я та Молдови: що чекати в Україні?

Крім Чечні у Козака був досвід з розбудовою плану примирення Придністров'я і Молдови. Є ймовірність, що таку ж матрицю намагатимуться нав'язати і Україні.

Спроба буде. Тому що цілком така ж спроба до Придністров'я відбувалася в Грузії,

– підсумував Корчилава.

Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що Україні варто очікувати нав'язування федералізації.

Що відомо про план примирення Придністров'я і Молдови План Козака передбчав, що Придністров'я, яке є зараз квазінезалежним і де є присутні російські війська, пропонували об'єднати з Молдовою на умовах фактично маленької федерації. Придністров'я отримувало вплив на політику всієї Молдови. Тоді план Козака передбачав, щоб Росія інтегрувала своїх агентів впливу в молдовську політику, але тоді США відіграли ключову роль і проросійського плану не відбулося.





Дмитро Козак

► "Козак буде людиною підкупу з крила Путіна"

Корчилава наголосив, що помилково вважати, що в Козака буде якась своя конкретна позиція та політика щодо України.

Дуже помилково уявляти, що у Козака може бути якась позиція. Козак і Сурков не є людьми, які генерують політику Російської Федерації стосовно найближчих сусідів,

– підкреслив Корчилава.

Попри те, що вони не формують політику, вони визначають методи і підходи. На думку колишнього прес-аташе посольства Грузії, Козак – зважаючи на досвід з грішми та Чечнею – буде людиною підкупу та грошей. "І ця ситуація не менш небезпечна ніж та, яка генерувалася під час Суркова", – додав Корчилава.

До слова, Козав очолював передвиборчий штаб Путіна ще приблизно 15 років тому.

Козака більше можна віднести, напевно, до крила Путіна. Козак весь час був поруч з Путіним. Він з'явився разом із Путіним,

– зазначив Корчилава.