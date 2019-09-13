Новий курорт, парк розваг і Український Голлівуд: чим Зеленський заманює інвесторів в Україну
Президент України Володимир Зеленський закликає іноземний бізнес інвестувати в Україну. Він презентував низку проєктів, які реалізовуватимуть із залученням іноземного бізнесу.
Зеленський представив проєкти під час форуму YES, який відбувається у Києві.
У нас є низка проектів куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель,
– анонсував президент.
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Під час презентації Зеленський показав декілька проектів, якими хоче зацікавити іноземних інвесторів вкладати в Україну. Ось деякі з них:
• проєкт іригації (зрошення) землі в південних регіонах України – амбітне завдання з перетворення пустельних земель у родючі.
• міжуніверситетський IT-кластер в Харкові – місті з найбільшою кількістю студентів;
• Український Голлівуд – центр кіновиробництва в Києві. Зеленський нагадав, що напередодні Верховна Рада ухвалила закон зі сприяння кіновиробництву;
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• новий курорт на узбережжі Чорного моря – це буде абсолютно нове українське місто, побудоване з нуля;
• проєкти нових гірськолижних курортів у Славському та Боржаві. На переконання Зеленського у Карпат є величезний потенціал стати східноєвропейськими Альпами;
• приклад реновації заводу "Промприлад" в Івано-Франківську – це чудовий приклад імпакт-інвестування – проєкт на перехресті мистецтва, освіти та бізнесу, прототип перезавантаження економіки в усіх регіонах України;
• розвиток острова Хортиця – "центр сили нашого національного духу";
• масштабний парк розваг для гостей західної і центральної Європи (як Port Aventura в Іспанії).
Це – неповний перелік причин, через які ми запрошуємо інвестувати в Україну. Чекаємо в гості, будемо раді. Вкладайте гроші в Україну,
– резюмував Зеленський.
Що ще сказав Зеленський під час виступу на форумі YES у Києві:
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