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      Новий курорт, парк розваг і Український Голлівуд: чим Зеленський заманює інвесторів в Україну

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      Зеленський закликає іноземців інвестувати в Україну
      Зеленський закликає іноземців інвестувати в Україну / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський закликає іноземний бізнес інвестувати в Україну. Він презентував низку проєктів, які реалізовуватимуть із залученням іноземного бізнесу.

      Зеленський представив проєкти під час форуму YES, який відбувається у Києві.

      У нас є низка проектів куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель,
      – анонсував президент.

      Актуально! Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, – Зеленський

      Під час презентації Зеленський показав декілька проектів, якими хоче зацікавити іноземних інвесторів вкладати в Україну. Ось деякі з них:

      проєкт іригації (зрошення) землі в південних регіонах України – амбітне завдання з перетворення пустельних земель у родючі.

      міжуніверситетський IT-кластер в Харкові – місті з найбільшою кількістю студентів;

      Український Голлівуд – центр кіновиробництва в Києві. Зеленський нагадав, що напередодні Верховна Рада ухвалила закон зі сприяння кіновиробництву;

      До теми: Топ-6 кліпів, знятих світовими зірками в Києві

      новий курорт на узбережжі Чорного моря – це буде абсолютно нове українське місто, побудоване з нуля;

      проєкти нових гірськолижних курортів у Славському та Боржаві. На переконання Зеленського у Карпат є величезний потенціал стати східноєвропейськими Альпами;

      приклад реновації заводу "Промприлад" в Івано-Франківську – це чудовий приклад імпакт-інвестування – проєкт на перехресті мистецтва, освіти та бізнесу, прототип перезавантаження економіки в усіх регіонах України;

      розвиток острова Хортиця – "центр сили нашого національного духу";

      масштабний парк розваг для гостей західної і центральної Європи (як Port Aventura в Іспанії).

      Це – неповний перелік причин, через які ми запрошуємо інвестувати в Україну. Чекаємо в гості, будемо раді. Вкладайте гроші в Україну,
      – резюмував Зеленський.

      Що ще сказав Зеленський під час виступу на форумі YES у Києві:

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      Теги: Новини України Новини політики Будівництво Новини нерухомості Володимир Зеленський Інвестиції Форум YES 2019 у Києві
      Джерело: 24 канал
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