Новий міст, який Філатов відкрив завчасно, продовжать ремонтувати: фото, відео

На Центральному (Новому) мості у Дніпрі, про відкриття якого мер міста Борис Філатов оголосив раніше запланованого терміну, продовжуватимуть ремонтні роботи.

7 вересня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про дочасне відкриття Центрального мосту.

Саме через цей міст Філатов посперечався з Володимиром Зеленським і пообіцяв, що готовий добровільно піти у відставку, якщо відремонтований об'єкт не відкриють до 14 вересня.

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Як змінився міст після відкриття? Після ремонту з обох боків переправи з'явились велодоріжки, їх пофарбували у червоний колір.



У Дніпрі після ремонту відкрили Новий міст / Фото: informator.ua



Ремонтні роботи на Новому мості продовжать / Фото: informator.ua

Але з відкриттям мосту, роботи на ньому ще не завершились.

Як пише місцеве видання "Информатор", тут досі можна спостерігати зруйновані сходи.

Капітальний ремонт, початок якого може відбутись лише після виділення коштів у 2020-му році, може затягнутись щонайменше на 5 місяців.



Сходи в аварійному стані на новому мосту в Дніпрі / Фото: informator.ua



Зруйновані сходи на відремонтованому Новому мосту в Дніпрі / Фото: informator.ua

У графіку виконання робіт зазначено, що на деформаційні шви і заміну опор освітлення планують витратити майже 27 мільйонів гривень. Роботи заплановані до кінця року.



Капітальний ремонт мосту у Дніпрі / Документ



Ремонтні роботи на Новому мосту продовжать / Фото: informator.ua

На Новому мосту також з'явилась незвична інсталяція у вигляді крісла міського голови, зробленого у вигляді трону з арматури.

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