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      Новий міст, який Філатов відкрив завчасно, продовжать ремонтувати: фото, відео

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      Борис Філатов відкрив Новий міст раніше запланованого терміну
      Борис Філатов відкрив Новий міст раніше запланованого терміну / dnepr.info

      На Центральному (Новому) мості у Дніпрі, про відкриття якого мер міста Борис Філатов оголосив раніше запланованого терміну, продовжуватимуть ремонтні роботи.

      7 вересня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про дочасне відкриття Центрального мосту.

      Саме через цей міст Філатов посперечався з Володимиром Зеленським і пообіцяв, що готовий добровільно піти у відставку, якщо відремонтований об'єкт не відкриють до 14 вересня.

      До теми: Українська модель пікантно вимагає ремонту мостів: фото

      Як змінився міст після відкриття? Після ремонту з обох боків переправи з'явились велодоріжки, їх пофарбували у червоний колір.

      Дніпро міст ремонт
      У Дніпрі після ремонту відкрили Новий міст / Фото: informator.ua

      ремонт міст Дніпро
      Ремонтні роботи на Новому мості продовжать / Фото: informator.ua

      Але з відкриттям мосту, роботи на ньому ще не завершились.

      Як пише місцеве видання "Информатор", тут досі можна спостерігати зруйновані сходи.

      Капітальний ремонт, початок якого може відбутись лише після виділення коштів у 2020-му році, може затягнутись щонайменше на 5 місяців.

      Сходи міст Дніпро
      Сходи в аварійному стані на новому мосту в Дніпрі / Фото: informator.ua

      Зруйновані сходи міст Дніпро
      Зруйновані сходи на відремонтованому Новому мосту в Дніпрі / Фото: informator.ua

      У графіку виконання робіт зазначено, що на деформаційні шви і заміну опор освітлення планують витратити майже 27 мільйонів гривень. Роботи заплановані до кінця року.

      Дніпро міст документ
      Капітальний ремонт мосту у Дніпрі / Документ

      міст Дніпро ремонт
      Ремонтні роботи на Новому мосту продовжать / Фото: informator.ua

      На Новому мосту також з'явилась незвична інсталяція у вигляді крісла міського голови, зробленого у вигляді трону з арматури.

      Новий міст відкрили у Дніпрі: дивіться відео

       

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Володимир Зеленський Борис Філатов Будівництво Ремонт Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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