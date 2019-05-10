Новий план, як вирішити конфлікт на Донбасі: що пропонує Німеччина

Член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції "Вільна демократична партія" Рената Альт винесла на експертні слухання проект резолюції, якими альтернативними заходами можна було б врегулювати ситуацію на українському Сході.

Вона вважає, що мінські угоди, які виявились малоефективними у нинішньому вигляді, треба доповнити термінами і пріоритетами, а також прописати конкретні наслідки через невиконання положень документу, Deutsche Welle.

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"У нинішньому стані все однаково важливо – і відведення озброєнь, і вибори, і обмін військовополоненими", – зазначила німецька політикиня.

Без цих пунктів, переконує Альт, ні Москва, ні Київ не наважуються зробити перший крок. Тому і зайшли у глухий кут.

На Донбас треба ввести миротворчий контингент для того, щоб він справді міг забезпечити режим припинення вогню. Далі – окупаційні адміністрації фейкових республік "ДНР" і "ЛНР" треба замінити на перехідний період цивільною міжнародною адміністрацією. Остання мала б підготуватись та організувати вільні вибори за українським законодавством в ОРДЛО.

У плані охорона російсько-українського кордону частково покладається на місію Євросоюзу. Громадський порядок на Донеччині та Луганщині має забезпечувати спеціальний оперативний підрозділ разом з українською поліцією. На думку Альт, це могло б підвищити довіру жителів сходу України до державних правоохоронних органів.

На європейську місію покладає великі сподівання, навіть більше, ніж на "блакитні каски", адже в ЄС, на відміну від Ради Безпеки ООН, ніхто не має права вето.

З початку війни, яку Росія розв'язала на українському Сході у 2014 році, 13 тисяч людей загинули, понад 30 тисяч – зазнали поранень. А мінські домовленості про припинення вогню постійно порушують проросійські бойовики, що неодноразово фіксували спостерігачі ОБСЄ.

