Новий планшет Samsung отримає унікальну функцію, яку не мають аналоги на ринку

Попит на планшети у світі знижується, тож компанія Samsung готує до випуску не чистий планшет, а ґаджет, що поєднав у собі властивості як планшета так і комп’ютера. Він має назву Samsung Galaxy Tab S4. При цьому цей пристрій отримає революційну особливість.

Про це пише SamMobile.

Так, новий планшет від Samsung стане першим пристроєм в своєму класі, що матиме сканер райдужної оболонки ока. Цю технологію мають чимало смартфонів топового рівня. Технологія буде доповнена програмним сканером обличчя Face Unlock, та акцент будуть робити на очі користувача.

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Вперше сканер райдужної оболонки ока з'явився у планшеті Galaxy Tab Iris, але вона була випущена лише для корпоративного ринку.

Окрім того, для нового планшета Samsung випустить спеціальну док-станцію, завдяки якій його можна буде підключити до монітора, використовуючи його як комп'ютер.

Новий планшет Samsung

За даними джерел, новинка отримає 10,5-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів (QHD +), 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 835 з тактовою частотою 2,45 ГГц, графіку Adreno 540, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ постійної флеш-пам'яті, роз'єм USB Type-C, а також динаміки від компанії AKG. "З коробки" апарат отримає ​​операційну систему Android 8.1 Oreo (пора б уже).

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