Новий погляд на відомі бренди: Burberry анонсувала результат цікавої співпраці

В липні 2018 року компанія Burberry оголосила про співпрацю з Вів'єн Вествуд та її чоловіком Андреасом Кронталером. Результат ми побачимо в грудні цього ж року.

Про колаборацію Вів'єн Вествуд, Андреас Кронталера та бренду Burberry стало відомо з їхньої Instagram-сторінки.

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Спільне фото з британською дизайнеркою та її чоловіком опублікував креативний директор бренду Burberry Ріккардо Тиші.

У тимчасових історіях на Instagram-сторінці бренду можна побачити анонс відеопредставлення нової колекції. Оновлений логотип об'єднав Burberry, який позиціонує в чорному кольорі, та Вів'єн Вествуд в червоному. Саме таке поєднання кольорів дає передсмак панку, який заснувала британська дизайнерка.



Скріншот з Instagram-сторінки Burberry



Скріншот з Instagram-сторінки Burberry

Також Ріккардо Тиші активно публікує багато фото з новим логотипом бренду.