Новий погляд на ретро: плівкові камери можуть миттєво друкувати фото

Німецька компанія NINM Lab створила спеціальну насадку для плівкових фотоапаратів, за допомогою якої фото можна роздрукувати одразу після того, як його було зроблено.

Кошти на випуск спеціальної насадки під назвою Instant Magny 35 розробники збирали на Kickstarter, пише Bird in Flight.

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Такий додаток підходить для багатьох марок плівкових фотоапаратів, зокрема, Nikon, Leica, Olympus Pentax та Canon.



Насадка до плівкових камер кріпиться знизу

Насадка, яка кріпиться до камери знизу, виготовлена з легкого, але міцного пластику та алюмінієвого сплаву і важить трохи меншу ніж 0,5 кілограма.



Насадка для плівкових камер для миттєвого друку фото

Придбати Instant Magny 35 можна за 99-159 доларів, залежно від моделі та марки фотоапаратів, до яких він підходить.

Дивіться відео, як працює насадка для плівкових фотоапаратів Instant Magny 35: