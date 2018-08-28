Новий позов України проти Росії зареєстровано в Європейському суді
Європейський суд з прав людини зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії. Відтак, на сьогодні в ЄСПЛ перебувають 4 заяви України проти Росії.
Про це у Twitter повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.
Позовна заява стосується затримання і судового переслідування українських громадян за різними кримінальними звинуваченнями. Зокрема, порушень прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в окупованому Криму та в Росії.
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Нагадаємо, 10 серпня Україна подала до ЄСПЛ міждержавний позов проти Росії за порушення прав українських політв'язнів. У заяві були описані порушення що 71 політв'язня.
Джерело: 24 канал
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