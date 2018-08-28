Новий позов України проти Росії зареєстровано в Європейському суді

Європейський суд з прав людини зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії. Відтак, на сьогодні в ЄСПЛ перебувають 4 заяви України проти Росії.

Про це у Twitter повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

Позовна заява стосується затримання і судового переслідування українських громадян за різними кримінальними звинуваченнями. Зокрема, порушень прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в окупованому Криму та в Росії.

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European Court Of Human Rights (ECHR) зареєстрував нову Міждержавну заяву України проти Росії.



Вона стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися чи утримуються в Криму та РФ. pic.twitter.com/JSAucfwDab — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 28 августа 2018 г.

Нагадаємо, 10 серпня Україна подала до ЄСПЛ міждержавний позов проти Росії за порушення прав українських політв'язнів. У заяві були описані порушення що 71 політв'язня.