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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Новий прем'єр Шмигаль озвучив своє ставлення до запровадження ринку землі

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      Шмигаль: Я хочу, щоб ринок землі передовсім був відкритий для українців / dyvys.info

      Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що він є прихильником того, щоб ринок землі був відкритим передовсім для українців. Разом з тим, наголосив глава уряду, це має бути цивілізований ринок, який дасть поштовх розвитку економіки, фермерства і аграрного комплексу в Україні.

      Натомість питання про можливість продажу української землі має вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі, сказав Денис Шмигаль в ефірі проєкту "Право на владу".

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      Кожен українець має право, він не зобов'язаний – він повинен мати право продати свою землю за ринковою ціною, а не за копійки. Це законне право кожного, як і право на продаж квартири чи автомобіля,
      – підкреслив глава уряду.

      Він звернувся до українців, запевнивши, що влада не збирається влаштовувати "розпродаж української землі". Вона хоче лише надати право українцям розпоряджатися своїм майном.

      "Раніше це був грабунок. В українців витягували за копійки те, що коштує скарбів і багатства. Ми хочемо дати українцям право мати можливість продавати землю. Це не обов'язок, це лише законна можливість цим розпоряджатися", – пояснив Денис Шмигаль.

      Крім того, він розповів, що зустрічався з аграріями і фермерами. Зокрема, мав багато зустрічей у Львівській та Івано-Франківській областях ще кілька місяців тому, будучи головою Івано-Франківської ОДА.

      "Мав багато зустрічей з людьми, які працюють на землі. Дійсно, фермери були стурбовані тим законопроєктом, який був підготовлений минулою владою і поданий у парламент. На їхню вимогу президент і парламент відреагували тим, що відкликали його і внесли новий", – розповів прем'єр-міністр.

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      Він підкреслив, що одними з пріоритетів нового уряду є розвиток промисловості та агропромислового комплексу. Відтак під ці напрямки у Кабінеті міністрів невдовзі відбудуться призначення відповідальних міністрів.

      Що відомо про земельну реформу в Україні?Ще у листопаді 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про запровадження ринку землі в Україні. Нині парламент розглядає його у другому читанні. Втім до законопроєкту зареєстровано понад 4 тисячі правок, з яких поки розглянули лише 3 тисячі.

      Законопроєкт передбачає, що купувати землю зможуть лише українці і компанії, засновані українцями. Питання про можливість купівлі землі іноземцями винесуть на референдум. Одна людина зможе володіти землею обягом не більше як 10 тисяч гектарів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Ринок землі Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Новини України Новини політики
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