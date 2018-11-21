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      Новий президент не зможе принести мир, бо ключі від нього знаходяться у Кремля, – Казарін

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      Новий президент не зможе принести мир, бо ключі від нього знаходяться у Кремля, – Казарін
      Новий президент не зможе принести мир, бо ключі від нього знаходяться у Кремля, – Казарін / 24 канал

      Новий президент не зможе принести мир в Україну. З тієї простої причини, що ключі від миру знаходяться у Кремля, а не у Банкової. А також переможець другого туру не зможе повернути українських політв'язнів.

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Грані правди" автор та журналіст Павло Казарін.

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      Казарін вважає, що новий президент не зможе зупинити похоронки з фронту та не поверне окуповані території під контроль Києва.

      На наступний день після другого туру українці прокинуться точно в такий же країні, в якій і засинали. Якщо тільки наступний президент – ким би він не був – не вирішить, що йому вдасться обдурити правила. Втім, наступний президент приречений бути слабким не тільки з цієї причини. Він буде слабким ще й тому, що обирається в два тури. А другий тур – це голосування не так "за", як голосування "проти",
      – відповів журналіст.

      За його словами, наступний президент України займе своє крісло не в силу своїх достоїнств, а в силу недоліків своїх конкурентів. Його початкове позиціонування – це статус "меншого зла".

      "Цей сценарій не залежить від прізвища вашого фаворита. Той, хто займе президентський пост в 2019 році виявиться в ситуації цейтноту.  Будь-які реформи, якщо їм і судилося статися, дадуть ефект лише з часом. І якщо ви чекаєте чудес, то доведеться розчарувати. Чудес не буде", – додав Казарін.

      Відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" за 21 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Відеоблоги Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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