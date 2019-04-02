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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Новий президент програє парламентські вибори, – експерт

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      Ні Зеленський, ні Порошенко не матиме впливу на коаліцію
      Ні Зеленський, ні Порошенко не матиме впливу на коаліцію / Фото з відкритих джерел

      Той, хто виграє президентські вибори, з високою ймовірністю програє парламентські і не матиме контролю над Верховною Радою.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Результат партії нового президента на виборах до Верховної Ради буде істотно нижче, ніж на президентських виборах. За півроку до парламентських виборів ситуація в країні – відношення до переможців президентської кампанії – всіх, хто опинився на перших місцях, сильно зміниться. Буде інша партійна конфігурація. І про нинішні партійні рейтинги можна забути,
      – вважає Володимир Фесенко.

      За словами політолога, почнуться процеси, пов'язані з об'єднанням і поділом політичних сил. З'явиться низка нових політичних партій. На думку Фесенка, партії всіх фаворитів президентських виборів відіграватимуть помітну роль. Водночас розпочнеться ажіотаж навколо кандидата Ігоря Смєшка. Він – сенсація першого туру. Людина з невисокою пізнаваністю отримує високий результат. Рейтинг Смєшка дозволяє пройти в парламент, і його партія може бути потенційним учасником коаліції.

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      Які результати першого туру президентських виборів? Згідно з підрахунком Центральною виборчою комісією 98,83% протоколів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,23%. В Петра Порошенка – 15,91%, Юлії Тимошенко – 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,69% та 6,92%.

      Другий тур відбудуться 21 квітня. Вибори до Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.

      президентські вибори 2019

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Верховна Рада Анатолій Гриценко Андрій Садовий Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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