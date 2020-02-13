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      Новий рекорд: скільки заробили українські банки в 2019 році

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      У 2019 році українські банки заробили 59,6 мільярда гривень: це втричі більше, ніж у 2019 році / "Слово і діло"

      За увесь 2019 рік платоспроможні банки України отримали рекордний прибуток. Таким досягненням фінустанови відзначилися другий рік поспіль.

      Як свідчать дані Національного банку України, які держрегулятор оприлюднив на своєму офіційному сайті, за 12 місяців 2019 року українські банки отримали 59,6 мільярда гривень чистого прибутку. Це у 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді банки отримали 22,3 мільярда гривень чистого прибутку.

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      Крім того, за даними НБУ, за січень – грудень 2019 року доходи українських банків зросли на 19,5% до 244,4 мільярда гривень. Водночас зросли і їхні витрати – на 1,4% до 184,8 мільярда гривень. Крім того, банки вдвічі скоротили відрахування в резерви – з 23,8 мільярда гривень до 11,8 мільярда гривень.

      За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, саме завдяки останньому та високій операційній ефективності банків вдалося продемонструвати позитивний фінансовий результат.

      Найбільше банкам дали:

      • процентні доходи – 154,3 мільярда гривень,
      • комісійні доходи – 62,1 мільярда гривень,
      • результат від переоцінки від угод купівлі-продажу – 16,2 мільярда гривень.

      Витрати банків у 2019 році склали 184,8 мільярда гривень, зокрема процентні витрати – 74, мільярда гривень, загальні адміністративні витрати – 62,9 мільярда гривень.

      Зменшилась і кількість збиткових банків – з тринадцяти у 2018-му до шести у 2019 роцы. Лідером за прибутками – є державний "Приватбанк". Ця установа у 2019 році заробила 32 мільярди гривень.

      Рожкова додала, що українські банки не завжди демонструватимуть такі показники.

      Завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа (різниця між прибутками та витратами – 24 канал) банків. Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти,
      – пояснила вона.

      Але це, за її словами, не скасовує той факт, що банківський сектор сьогодні перебуває у відмінному стані.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Фінанси Гроші НБУ Банки Новини України
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