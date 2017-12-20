Новий рік 2018 у Львові: як відсвяткувати
Якщо ви вирішили поїхати до Львова на святкування Нового 2018 року, то ви точно відчуєте романтичну святкову атмосферу міста.
Що робити у Львові на Новий рік?
Кафе у Львові
Львів відомий своїми цікавими тематичними закладами, а туристи часто влаштовують гастро-тур. Якщо ви хочете святкувати Новий рік саме у кафе, вже зараз бронюйте стіл.
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Найулюбленіші заклади серед гостей Львова – Криївка, Дім легенд, Дзига, Гасова лямпа, Корки та Крихти, Мазох, Шампанерія та інші.
Якщо ви вирішили залишитися у Львові і на Різдво, то врахуйте, що багато кафе можуть бути зачиненими.
Різдвяний ярмарок та ковзанка на Площі Ринок
У центрі Львова кожного року організовують величезний різдвяний ярмарок. Він розташований по всьому периметру Площі Ринок. Там ви можете зігрітися смачним глінтвейном і поласувати різними видами домашніх ковбасок, пампухів та іншої вуличної їжі.
Також на ярмарку можна купити сувеніри зі Львова.
На Площі Ринок також встановлюють традиційну ковзанку. На свята у центрі Львова завжди гамірно та весело.
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Головна новорічна ялинка Львова
Головну ялинку міста встановлюють на площі Свободи перед Оперним театром. Також там розташований різдвяний ярмарок, як і на Площі Ринок.
А 31 грудня, о 23:00 огранізатори обіцяють 3D-маппінг шоу на фасаді Опери.
Новорічна програма у Львові:
Житло у Львов на Новий рік
Якщо ви хочете зупинитися в орендованій квартирі на Новий Рік у Львові, пам’ятайте, що ціни зростають в кілька разів. Крім того, дорожче можуть обійтися раннє поселення і пізнє виселення.
Тому слід врахувати, що не всі ціни на сайтах відповідають реальності – на Новий рік та Різдво діють святкові тарифи. Найкраще уточняти тарифи по телефону.
Ще ви можете забронювати готель або хостел.