Новий рік 2018 у Львові: як відсвяткувати

Якщо ви вирішили поїхати до Львова на святкування Нового 2018 року, то ви точно відчуєте романтичну святкову атмосферу міста.

Що робити у Львові на Новий рік?

Кафе у Львові

Львів відомий своїми цікавими тематичними закладами, а туристи часто влаштовують гастро-тур. Якщо ви хочете святкувати Новий рік саме у кафе, вже зараз бронюйте стіл.

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Найулюбленіші заклади серед гостей Львова – Криївка, Дім легенд, Дзига, Гасова лямпа, Корки та Крихти, Мазох, Шампанерія та інші.

Якщо ви вирішили залишитися у Львові і на Різдво, то врахуйте, що багато кафе можуть бути зачиненими.

Різдвяний ярмарок та ковзанка на Площі Ринок

У центрі Львова кожного року організовують величезний різдвяний ярмарок. Він розташований по всьому периметру Площі Ринок. Там ви можете зігрітися смачним глінтвейном і поласувати різними видами домашніх ковбасок, пампухів та іншої вуличної їжі.

Також на ярмарку можна купити сувеніри зі Львова.

На Площі Ринок також встановлюють традиційну ковзанку. На свята у центрі Львова завжди гамірно та весело.

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Допис, поширений Львів, Україна (@lvivgram) 19 Гру 2017 р. о 5:36 PST

Головна новорічна ялинка Львова

Головну ялинку міста встановлюють на площі Свободи перед Оперним театром. Також там розташований різдвяний ярмарок, як і на Площі Ринок.

А 31 грудня, о 23:00 огранізатори обіцяють 3D-маппінг шоу на фасаді Опери.

Новорічна програма у Львові:

Житло у Львов на Новий рік

Якщо ви хочете зупинитися в орендованій квартирі на Новий Рік у Львові, пам’ятайте, що ціни зростають в кілька разів. Крім того, дорожче можуть обійтися раннє поселення і пізнє виселення.

Тому слід врахувати, що не всі ціни на сайтах відповідають реальності – на Новий рік та Різдво діють святкові тарифи. Найкраще уточняти тарифи по телефону.

Ще ви можете забронювати готель або хостел.