Новий рік 2018: як свято відзначили у Києві

Симфонічний оркестр, смаколики і головна ялинка країни: у столиці на Софійській площі тисячі киян зустріли перші хвилини Нового 2018 року. Цілими родинами люди почали збиратися на святкування ще зранку.

Гамірно і весело на Софійській площі. Тисячі українців та гостів з-за кордону з'їхалися до столиці, щоб разом зустріти Новий 2018 рік. Головна ялинка країни засяяла по-особливому – усіма кольорами веселки.

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Гамір у перемішку з запахами різних смаколиків. На новорічному ярмарку кожен міг придбати від сувенірів до запеченого м'яса. Хтось попоїсти і випити брав із собою.

Для киян та гостей міста організатори свята пропонували багато розваг: і карусель, і гірки. А на головній сцені усіх розважали українські виконавці, симфонічний оркестр та ді-джеї.

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