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Як смачно, красиво та за феншуєм зустріти Новий рік 2018: все про підготовку до свята

14:15, сьогодні 352 Читать новость на русском
Як зустріти Новий рік-2018
Як зустріти Новий рік-2018 / 24 Канал

До 31 грудня залишаються лічені дні – каже нам календар, і ми швиденько намагаємося все спланувати, купити подарунки, ялинкові прикраси, вигадати незвичайні рецепти страв та святково облаштувати свою оселю. Тож аби усі ці пункти стали легшими до виконання, сайт "24" зібрав найцікавіші публікації, які допоможуть без метушні підготуватися до зустрічі Нового 2018 року.

Важливим і приємним завданням напередодні цього свята є прикрашання ялинки, тож ідеї для того, щоб новорічне дерево було стильним і яскравим, Вам не завадять: Як стильно прикрасити ялинку в 2018 році: поради

Однак, якщо Ви проти живих деревець, тоді тут можна знайти декілька способів для створення оригінальної hand made ялинки: 7 незвичайних новорічних ялинок, які можна поставити вдома

У цьому ж матеріалі до Вашої уваги бюджетні, але не менш цікаві варіанти декорування квартири чи будинку, які можна зробити власноруч: Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого

Одна справа – ялинку прикрасити, інша – придумати, що купити у якості подарунку під ялинку. Завдання непросте, погодьтеся, але цей невеличкий порадник допоможе його виконати: Подарунки на Новий 2018 рік: що покласти під ялинку

Напевно, всім цікаво, що ж рік прийдешній готує нам в астрономічному плані. Ось що напророкували зірки: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Читайте також: Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: перевірені способи

Наші журналісти, зокрема, підготували інформацію і про всі правила феншуй, яких варто дотримуватися, щоб 2018-й – рік Жовтого Земляного Собаки – приніс удачу: Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй

Також, якщо Ви досі вагаєтеся, що приготувати для новорічного столу, ось стаття, де зібрані смачні рецепти святкових страв: Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

А тут гурмани знайдуть рецепти салатів, незвичайних та швидких у приготуванні: Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома

А підрахувати, скільки коштуватиме традиційна страва, без якої важко уявити Новий рік, Вам допоможе ця інфографіка: Новий рік-2018: у скільки обійдеться "Олів'є" цього року

Місто святкування Нового року досі не обране? Не біда! З упевненістю можемо сказати, що у столиці України це свято буде гучним та веселим. А детальніше із розкладом новорічних подій Києва познайомить ця стаття: Святкові події Києва до Нового року та Різдва: афіша грудня та січня

До нового року потрібно готувати не лише оселю чи святковий стіл, а й свій організм. Яким чином, спитаєте Ви? Тоді читайте: Як підготувати організм до новорічних свят: поради

Не менш актуальним буде питання, як після Нового року "вижити"? Що ж, маємо відповідь і на нього: Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція

Редакція сайту "24" бажає усім запального та радісного Нового 2018 року!

Читайте також: Ялинка за 3 мільйони і цукерки за 6: в яких містах добре скупилися на Новий рік

Теги: Новини України LifeStyle Новорічні свята Публікації Новини культури Рецепти Поради дизайн
Джерело: 24 Канал
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