Новий рік з шиком: у Харкові на підготовку до свята витратили 75 мільйонів гривень

Міська влада Харкова витратила 75 мільйонів гривень на підготовку до новорічних свят. Майже половина з них пішла на "зоряне небо" — лампочки та ліхтарики, які освітлюють дві вулиці. Побив усі грошові рекорди і будинок Діда Мороза. Скільки коштує казкова оселя та як містяни ставляться до таких витрат – читайте далі.

У Харкові засяяла головна ялинка міста. Вона – штучна, заввишки 40,5 метра, складається з 10 ярусів. І хоч у міськраді вирішили використати тогорічне дерево та зекономити, судячи з усього, не вдалося. На монтаж, ілюмінацію і прикраси з бюджету пішло 1,5 мільйона гривень.

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Однак, усі цінові рекорди побив новий будиночок Діда Мороза. За нього міська влада заплатила 6 мільйонів 200 тисяч гривень.

Приблизно за таку суму можна придбати капітальний будинок, котедж площею 300 метрів недалеко від парку Горького,

– сказав керівник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.



Усі цінові рекорди побив новий будиночок Діда Мороза

Але і це не межа новорічного шику. Адже цьогоріч ліхтариками прикрасили дві центральні вулиці. Харків'яни залюбки роблять селфі на фоні святкового освітлення. У соцмережах жартують, що саме так блищать десятки мільйонів гривень.



У Харкові на підготовку до свята витратили 75 мільйонів гривень

Загалом помпезна підготовка до нового року обійшлася харківській владі у 75 мільйонів гривень. Думки самих харків'ян розділилися. Одним – все подобається, інші ж відверто шоковані такими витратами. Та у мерії це все пояснюють просто. Кажуть: "ви просто не так рахуєте". Адже усе куплене будуть використовувати не один рік.

Ми вміємо працювати, ми вміємо відпочивати. Ви не дуже правильно рахуєте ці кошти, це видатки не на один рік. А, я можу так сказати, якщо це буде 10 років, це буде 7 мільйонів,

– підрахував мер Харкова Геннадій Кернес.



Цьогоріч ліхтариками прикрасили дві центральні вулиці

Тим часом у харківському антикорупційному центрі уже підрахували: на усі ремонти шкіл і садочків міська влада спрямувала стільки ж коштів, як і на підготовку до нового року. І навіть менше закладено на ремонт старих теплових мереж. Тож ставлять питання – чи не можна було використати ці гроші більш раціонально.