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      Новий рівень цензури: Путін підписав закони про покарання за фейки і неповагу до влади

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закони про покарання за фейкові новини у мережі і неповагу до влади. Так, ресурси, які оприлюднюватимуть заборонену інформацію, блокуватимуть.

      Підписані Путіним закони у Росії вже вважають новим рівнем цензури, оскільки карати за будь-яку висловлену в мережі незгоду з діями влади та окремих її представників тепер можуть штрафами і навіть в’язницею. Про це інформує низка російських ЗМІ.

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      Достеменно невідомо, що саме російські політики вважають образою: така інформація в документі не вказана. Натомість, є чітко описане покарання потенційного злочину. За образу символів російської влади передбачаються штрафи від 30 до 300 тисячі рублів та арешт на 15 діб.

      А ось за публікацію неправдивої інформації передбачені штрафи у розмірі від 30 тисяч до 1,5 мільйона рублів.

      Зазначимо, що окрім цих законів, Держдума вже дала старт так званому закону про "суверенний інтернет". Його мета полягає в тому, щоб російський сегмент інтернету зміг продовжити роботу навіть у разі, якщо його відключать від загальносвітової мережі. Передбачається, що при виникненні такої загрози управляти інтернетом в Росії доручать Роскомнадзору. 

      У соцмережах до кінця не вірять у здатність російської влади запровадити "суверенний інтернет". Люди переконані, що необхідні для його введення мільярди рублів російська влада збирається просто викинути у повітря. Також вони налякані контролем, який може здійснювати влада за допомогою цього законопроекту.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Законодавство Володимир Путін Мережа Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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