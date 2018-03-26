Новий скандал у Facebook: Компанія збирала дані зі смартфонів на Android

Компанія Facebook збирала та зберігала всі дані про телефонні дзвінки та смс користувачів, що використовували його додаток смартфонів на Android.

Про це пишуть британські й американські ЗМІ, інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, видання Times пише, що Facebook, крім даних зі свого додатку, збирав і зберігав усю історію дзвінків і повідомлень, що ніяк не стосувалися соцмережі. Про це сказав програміст Ділан Маккей з Нової Зеландії.

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Також Facebook, начебто, зберігав інформацію про адресатів і співрозмовників користувачів.

При цьому у Facebook вже заявити, що отримали дозвіл власників телефонів на Android збирати ці дані, коли вони встановлювали застосунок Facebook. Встановлюючи його, люди погоджувалися ділитися своїми контактами.

Видання Times уточнює, що Facebook не лише збирає інформацію про своїх користувачів, аналізує їхні повідомлення, зв'язки, але й купує додаткову інформацію в різних брокерів даних.

Крім того, компанія використовує файли cookies для відстеження дій користувачів на інших сайтах.

У Facebook пояснюють, що це допомагає показувати людям більш релевантну рекламу. Та наголошують, що збір такої інформації є звичайною практикою, а зібрані дані користувач може видалити в будь-який момент.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.