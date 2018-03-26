17:29
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Новий скандал у Facebook: Компанія збирала дані зі смартфонів на Android

296 Читать новость на русском
Новий скандал у Facebook
Новий скандал у Facebook / Фото з відкритих джерел

Компанія Facebook збирала та зберігала всі дані про телефонні дзвінки та смс користувачів, що використовували його додаток смартфонів на Android.

Про це пишуть британські й американські ЗМІ, інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, видання Times пише, що Facebook, крім даних зі свого додатку, збирав і зберігав усю історію дзвінків і повідомлень, що ніяк не стосувалися соцмережі. Про це сказав програміст Ділан Маккей з Нової Зеландії.

Читайте також: Що таке BFF: чи справді абревіатура перевіряє надійність профілю у Facebook

Також Facebook, начебто, зберігав інформацію про адресатів і співрозмовників користувачів.

При цьому у Facebook вже заявити, що отримали дозвіл власників телефонів на Android збирати ці дані, коли вони встановлювали застосунок Facebook. Встановлюючи його, люди погоджувалися ділитися своїми контактами.

Видання Times уточнює, що Facebook не лише збирає інформацію про своїх користувачів, аналізує їхні повідомлення, зв'язки, але й купує додаткову інформацію в різних брокерів даних.

Крім того, компанія використовує файли cookies для відстеження дій користувачів на інших сайтах.

У Facebook пояснюють, що це допомагає показувати людям більш релевантну рекламу. Та наголошують, що збір такої інформації є звичайною практикою, а зібрані дані користувач може видалити в будь-який момент.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Техно Інтернет Скандал Facebook Соцмережі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук