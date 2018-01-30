Новий скандал з H&M: бренд звинувачують у образі почуттів віруючих мусульман
Шведський бренд одягу H&M (Hennes & Mauritz) знову потрапив в скандал. Цього разу бренд був змушений відкликати партію шкарпеток через обурення мусульман.
Як повідомляє The Independent, у Швеції увагу мусульман привернули дитячі шкарпетки з принтом фігурок Lego. На одній із пар шкарпеток зображений чоловічок, який працює відбивним молотком.
В мережі стверджують, що якщо перевернути шкарпетку, то на малюнку можна побачити слово "Аллах" арабською.
Новий скандал з H&M
З магазинів H&M вже вилучили шкарпетки, які можуть бути образливими для віруючих.
"Подібність частини принта на дитячих шкарпетках з чоловічками з Lego з написанням слова "Аллах" на арабською – чистий збіг. Але так як ми отримували скарги, то вирішили вилучити товари з продажу", – йдеться у прес-службі бренду.
Нагадаємо, раніше компанія H&M закрила мережу магазинів у Південній Африці після погромів, вчинених протестувальниками проти реклами, яку вони називають расистською. Присутні висловлювали таким чином обурення рекламою із зображенням темношкірого хлопчика у толстовці з написом "Найкрутіша мавпочка у джунглях".