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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Новий скандал з H&M: бренд звинувачують у образі почуттів віруючих мусульман

18:31, сьогодні 426 Читать новость на русском
Скандал з H&M
Скандал з H&M / 24 Канал

Шведський бренд одягу H&M (Hennes & Mauritz) знову потрапив в скандал. Цього разу бренд був змушений відкликати партію шкарпеток через обурення мусульман.

Як повідомляє The Independent, у Швеції увагу мусульман привернули дитячі шкарпетки з принтом фігурок Lego. На одній із пар шкарпеток зображений чоловічок, який працює відбивним молотком.

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В мережі стверджують, що якщо перевернути шкарпетку, то на малюнку можна побачити слово "Аллах" арабською.


Новий скандал з H&M

З магазинів H&M вже вилучили шкарпетки, які можуть бути образливими для віруючих.

"Подібність частини принта на дитячих шкарпетках з чоловічками з Lego з написанням слова "Аллах" на арабською – чистий збіг. Але так як ми отримували скарги, то вирішили вилучити товари з продажу", – йдеться у прес-службі бренду.

Нагадаємо, раніше компанія H&M закрила мережу магазинів у Південній Африці після погромів, вчинених протестувальниками проти реклами, яку вони називають расистською. Присутні висловлювали таким чином обурення рекламою із зображенням темношкірого хлопчика у толстовці з написом "Найкрутіша мавпочка у джунглях".

Теги: LifeStyle Мода Діти Скандал
Джерело: 24 Канал
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