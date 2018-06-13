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Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою

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"Інтер" знову потрапив у скандал: канал рекламує чемпіонат світу з футбол, який приймає агресор
"Інтер" знову потрапив у скандал: канал рекламує чемпіонат світу з футбол, який приймає агресор / Соцмережі

У Києві з'явилися сітілайти, які рекламують трансляцію російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи "Інтер". Зауважимо, що агітацію написано російською мовою.

Про це написав ветеран боїв на Донбасі легендарний "Джексон" (Євген Терехов) на своїй сторінці у Facebook.

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"Мда... Додати Більше нічого... 12 червня 2018р рік. Київ... Для тих хто не знає, інформую: у нас війна з Росією", – підкреслив він.

До слова, інші користувачі також підхопили настрої воїна.

"Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?", "Провокує", "Треба щось з цим робити", "А у кого канал "Інтер" купив ліцензію на показ ЧС?" "Що дивного? "Інтер" – Росія... "Росія – "Інтер". Майже синоніми...Війни ж у нас нема, у нас – АТО", – наголошують у мережі.

Інтер, ЧС, футбол, чемпіонат світу, війна, Донбас, Росія
"Інтер" агітує українців дивтися Чемпіонат світу з футболу, який пройде у Росії  

Нагадаємо, 7 червня депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

До слова, перед 9 травня у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері". Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Згодом, скандальний концерт на каналі все ж показали. 
 

 

 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини спорту Скандал з Інтером Медіа Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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