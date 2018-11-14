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      Новий скандал з Newsone: Нацрада відреагувала на карту України без Криму в ефірі телеканалу

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      Newsone в ефірі карту України без окупованого Криму
      Newsone в ефірі карту України без окупованого Криму / Фото з відкритих джерел

      Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу Newsone через появу в ефірі карти України без тимчасово окупованого Криму. Скандальна карта з'явилася під час прямої трансляцїі однієї із передач.

      Про це повідомили у прес-службі Нацради.

      Читайте також: Рупори Кремля: Які канали та чому звинувачують у поширенні російської пропаганди

      У відомстві наголошують, що 7 листопада 2018 року телеканал NewsOne під час прямої трансляції передачі "Ранок з NewsOne" о 09:53 розмістив карту Європи "Найбільший торговельний партнер-покупець". На ній тимчасово окупований Крим відокремили від материкової частини України й приєднали до кордонів Росії.

      Розміщення в ефірі подібних матеріалів порушує норми чинного законодавства України. З огляду на це Національна рада ухвалила рішення про призначення позапланової виїзної перевірки,
      – мовиться у повідомленні.

      Таку карту демонстрували у контексті розмови на тему: "В Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо "Північного потоку-2". Водночас ведучий телеканалу назвав її графікою, що відображає позиції Європи щодо торгівлі, однак посилань на її джерело не було.

      Нагадаємо, раніше у Конституційний суд України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради, яка закликає РНБО ввести санкції щодо українських телеканалів "112.Україна" і NewsOne

      Верховна Рада 4 жовтня ухвалила постанову про звернення до РНБО із проханням про введення персональних санкції щодо телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої голоси за постанову №9157 віддали 229 нардепів.

       

       

      Теги: Блокування NewsOne Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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