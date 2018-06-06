21:10
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Новий смартфон Honor Play обладнали революційною технологією

156 Читать новость на русском
Honor Play
Honor Play / Фото: Honor

Компанія Honor представила революційну технологію GPU Turbo та повідомила, що готовий до випуску перший смартфон, який підтримує цю технологію, – Honor Play.

Про це пише prostotech.com.

Технологія GPU Turbo полягає в тому, що підвищує продуктивність графічного процесора, збільшуючи ефективність обробки відео до 60%. Це, відповідно, забезпечує краще відтворення гри, ніж на таких флагманських смартфонах як Xiaomi Mi 8, iPhone X або Mi Mix 2S.

Читайте також: Ідеальний для геймерів: Asus представила потужний смартфон ROG Phone

Honor Play: характеристики

Окрім того, Honor Play оснащений 4-D ігровими ефектами, які працюють на тій же технології GPU Turbo. Також смартфон створює 3D-звук, це відбувається завдяки аудіотехнології 3D-Histen.

Honor Play має 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + (2340 x 1 080). Виробники додали у дизайні вже традиційний виріз вгорі.

Honor Play

Honor Play сподобається геймерам

Подвійні камери розташовані на задній панелі з лівого боку. На задній панелі є і сканер відбитків пальців – він розміщений у центрі. Основний датчик камери має 16 МП з f / 2.2, а додатковий – 2 МП з f / 2.4. Спереду є 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон працює на чіпсеті Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 до 1,8 ГГц) з графічним процесором Mali-G72 MP12 і стільниковим модемом LTE Category 18. Пристрій надходить в двох конфігураціях пам'яті: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ і 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Honor Play: ціна

Смартфон можна буде придбати у трьох кольорах: фіолетовому, синьому і чорному. Ціна Honor Play починається з 1999 юанів (8200 гривень) за варіант з 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ додаткової пам'яті. Модель з 6 + 64 ГБ пам’яті буде коштувати 2399 юанів (9800 гривень). У продаж смартфон надійде 11 червня в Китаї.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
сьогодні, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
38
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 334
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 579
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 3489
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2896
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук