Новий смартфон Honor Play обладнали революційною технологією

Компанія Honor представила революційну технологію GPU Turbo та повідомила, що готовий до випуску перший смартфон, який підтримує цю технологію, – Honor Play.

Про це пише prostotech.com.

Технологія GPU Turbo полягає в тому, що підвищує продуктивність графічного процесора, збільшуючи ефективність обробки відео до 60%. Це, відповідно, забезпечує краще відтворення гри, ніж на таких флагманських смартфонах як Xiaomi Mi 8, iPhone X або Mi Mix 2S.

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Honor Play: характеристики

Окрім того, Honor Play оснащений 4-D ігровими ефектами, які працюють на тій же технології GPU Turbo. Також смартфон створює 3D-звук, це відбувається завдяки аудіотехнології 3D-Histen.

Honor Play має 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + (2340 x 1 080). Виробники додали у дизайні вже традиційний виріз вгорі.

Honor Play сподобається геймерам

Подвійні камери розташовані на задній панелі з лівого боку. На задній панелі є і сканер відбитків пальців – він розміщений у центрі. Основний датчик камери має 16 МП з f / 2.2, а додатковий – 2 МП з f / 2.4. Спереду є 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон працює на чіпсеті Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 до 1,8 ГГц) з графічним процесором Mali-G72 MP12 і стільниковим модемом LTE Category 18. Пристрій надходить в двох конфігураціях пам'яті: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ і 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Honor Play: ціна

Смартфон можна буде придбати у трьох кольорах: фіолетовому, синьому і чорному. Ціна Honor Play починається з 1999 юанів (8200 гривень) за варіант з 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ додаткової пам'яті. Модель з 6 + 64 ГБ пам’яті буде коштувати 2399 юанів (9800 гривень). У продаж смартфон надійде 11 червня в Китаї.

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