Новий смартфон Huawei Mate 20 побив абсолютний рекорд продуктивності

В базі даних бенчмарка AnTuTu помітили новий смартфон від Huawei – Mate 20. Як свідчать результати тесту, смартфон буде оснащений процесором Kirin 980, який буде в півтора рази продуктивніший, ніж у попередника.

Про це пише grifonsoft.ru.

У базі AnTuTu Huawei Mate 20 набрав 356 918 балів – це стало абсолютним рекордом на ринку смартфонів. До прикладу, iPhone X у цьому тесті набрав 230 000 балів, а флагмани на Snapdragon 845 – 280 000 балів.

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Наразі відомо, що версія Huawei Mate 20 матиме 5,9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2K. У смартфоні передбачено використання подвійної основної камери (20 МП + 12 МП) і 8-мегапіксельної камери на лицьовій панелі.

Ціна Huawei Mate 20 складе 615 доларів (16 100 гривень). У продаж новинка має надійти у жовтні 2018 року.

Огляд Huawei Mate 20: відео