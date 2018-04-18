Новий смартфон Xiaomi Mi 6X представили у промовідео

25 квітня компанія Xiaomi офіційно презентує свій новий смартфон Mi 6X. Сьогодні, 18 квітня в мережі з’явилось відео-представлення Xiaomi Mi 6X.

Раніше, нагадаємо, представник компанії Xiaomi Донован Сунг опублікував знімок, на якому зображений Xiaomi Mi 6X.

Як свідчить відео, новий смартфон оснащений подвійними камерами вертикальної конфігурації у верхньому лівому кутку і сканером відбитків пальців, який розмістили на задній панелі.

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Згідно з даними китайського регулятора TENAA, смартфон Mi 6X отримає 5,99-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2160: 1080 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

Xiaomi Mi 6X працює на 8-ядерному процесорі з частотою 2,2 ГГц.

Смартфон буде доступний у чорному, червоному, золотистому і синьому кольору. Його можна буде придбати у версіях з 4 ГБ оперативної і 64 Гб вбудованої пам'яті, а також з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Xiaomi Mi 6X: огляд