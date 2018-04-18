16:18
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новий смартфон Xiaomi Mi 6X представили у промовідео

768 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 6X: огляд, характеристики і ціна
Xiaomi Mi 6X: огляд, характеристики і ціна / rozetked.me

25 квітня компанія Xiaomi офіційно презентує свій новий смартфон Mi 6X. Сьогодні, 18 квітня в мережі з’явилось відео-представлення Xiaomi Mi 6X.

Раніше, нагадаємо, представник компанії Xiaomi Донован Сунг опублікував знімок, на якому зображений Xiaomi Mi 6X.
Як свідчить відео, новий смартфон оснащений подвійними камерами вертикальної конфігурації у верхньому лівому кутку і сканером відбитків пальців, який розмістили на задній панелі.

Читайте також: Xiaomi Mi 7: 5 цікавих особливостей смартфона

Згідно з даними китайського регулятора TENAA, смартфон Mi 6X отримає 5,99-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2160: 1080 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

Xiaomi Mi 6X працює на 8-ядерному процесорі з частотою 2,2 ГГц.

Смартфон буде доступний у чорному, червоному, золотистому і синьому кольору. Його можна буде придбати у версіях з 4 ГБ оперативної і 64 Гб вбудованої пам'яті, а також з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Xiaomi Mi 6X: огляд

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 135
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1292
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
8830
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1465
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 1375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук