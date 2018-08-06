Новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 пройшов тест на продуктивність: результат приємно дивує

Новий смартфон від Xiaomi – Pocophone F1 з’явився базі бенчмарка AnTuTu. У тесті на продуктивність майбутня новинка показала майже рекордні результати.

Про це повідомляє wccftech.com.

Так. Pocophone F1 набрав 285 000 очок в AnTuTu і обійшов 99% інших смартфонів. При цьому йому не вистачило 3 000 балів, щоб обігнати Xiaomi Black Shark, який є лідером у цьому рейтингу.

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Як раніше повідомляли інсайдери, Pocophone F1 отримав чіпсет Snapdragon 845 з тактовою частотою до 2,8 ГГц і системою рідинного охолодження.

Pocophone F1 має 6-дюймовий дисплей зі співвідношенням 18: 9 і вирізом зверху. Він оснащений фронтальною камерою з інфрачервоним підсвічуванням і функцією сканування особи. Основна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Акумулятор смартфону має ємність на 4 000 мАг.

Pocophone F1 з’явився базі бенчмарка AnTuTu

Xiaomi Pocophone F1 вийде в конфігураціях з 6/64 ГБ і 8/128 ГБ пам'яті. Модифікації коштуватимуть 420 євро (13 тисяч гривень) і 460 (14 200 гривень) відповідно.

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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