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      Новий статус Куяльника розвине медичний туризм, – Максим Степанов

      41 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Надання Куяльницькому лиману статусу курорту державного значення сприятиме залученню інвестицій та розвитку медичного туризму.

      Про це заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов після того, як Верховна Рада підтримала ініційований ним законопроект.

      "Сьогоднішнє рішення – не просто формальність, а старт для розвитку унікальної туристичної перлини. Скільки зусиль ми доклали, скільки листів написали і розмов із Мінекономіки провели. Далі була підготовка законопроекту, довгі спілкування з депутатами, відстоювання нашої ідеї. Я особисто приїздив на засідання парламентського комітету, переконував, наводив аргументи. Було непросто. Але головне – є результат!", – сказав Максим Степанов.

      Він зазначив, що офіційний статус державного курорту забезпечить Куяльницькому лиману надійний захист: "Цим ми зберігаємо його природу, лікувальні властивості, даємо поштовх для інвестицій у розвиток рекреаційного і медичного туризму".

      На думку Степанова, статус курорту дозволить залучати інвестиційні кошти на розвиток інфраструктури території, щоб перетворити її на сучасну рекреаційну зону. Причому ці інвестиції будуть захищені, відтак малий і середній бізнес теж будуть зацікавлені у створенні міні-готелів, громадських закладів. Відповідно економіка регіону поповниться новими робочими місцями і надходженнями від туризму.

      "Переконаний, що й міжнародні інвестори можуть виявити зацікавленість у розбудові цього курорту. І вони точно будуть упевнені, що і сьогодні, і через 20 років, тут буде рекреаційна територія, а не ферма, завод або житлові комплекси", – зазначає голова ОДА.

      Максим Степанов переконаний, що для українців Куяльницький лиман може стати економним варіантом оздоровчого відпочинку і лікування. Так само його послугами можуть користуватися іноземці, як альтернативою Мертвому морю в Ізраїлі, адже цілющі властивості води і ропи Куяльницього лиману ефективно використовуються для відновлення опорно-рухового апарату, нервової системи, органів системи травлення.

      Нагадаємо, голова Одеської ОДА Максим Степанов виступив ініціатором законопроекту "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення". У квітні 2018 року він звернувся з цією ініціативою до всіх фракцій і груп у Верховній Раді, і в результаті був зареєстрований відповідний законопроект.

      Теги: Новини Одеси Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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