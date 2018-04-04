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Новий телескоп TESS займеться пошуком позаземного життя

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Новий телескоп TESS займеться пошуком позаземного життя
Новий телескоп TESS займеться пошуком позаземного життя / Фото з вільних джерел

NASA запустить транзитний космічний телескоп TESS, який призначений полювати за планетами, на яких можу існувати життя. Запуск телескопу запланований на 16 квітня в США.

Про це повідомляє Cikavosti.

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TESS наразі проходить фінальні приготування у Флориді. Також повідомляється, що апарат заправлять паливом і помістять в головний обтічник ракети Falcon-9 компанії SpaceX.

"Ми очікуємо, що TESS відкриє ряд планет, чий атмосферний склад говорить про можливу наявність життя, після вчені вивчать їх атмосфери детально", – розповів головний дослідник місії TESS Джордж Рікер.

15 березня космічний апарат пройшов огляд, який підтвердив, що він готовий до запуску. TESS запустять з бази ВПС США на мисі Канаверал. Потім допомогою гравітаційної тяги Місяця космічний апарат закріпиться на 13,7-денній орбіті навколо Землі. Через 60 днів після запуску і перевірок інструментів супутник почне свою дворічну місію.

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Космічний апарат шукатиме феномен, відомий як транзит, коли планета проходить перед зіркою, стаючи причиною періодичного потьмяніння зірки.

TESS закине рекордно широку мережу для пошуків таємничих світів, властивості яких будуть досліджені космічним телескопом "Джеймс Вебб" та іншими місіями,
– наголосив директор астрофізичного відділу у штаб-квартирі NASA Пол Герц.

TESS сконцентрується на зірках на відстані в межах 300 світлових років в 30 – 100 разів яскравіше, ніж цілі "Кеплера". Яскравість цих зірок дозволить дослідникам використовувати спектроскопію, науку про поглинання і випромінювання світла, щоб визначити масу, щільність і атмосферний склад планети. Вода та інші ключові молекули в атмосферах дадуть нам підказки про здібності планет підтримувати життя.

Теги: Техно Космос NASA SpaceX Новини США
Джерело: 24 Канал
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