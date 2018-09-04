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Новий топовий процесор Snapdragon 855 "засвітився" в тестах продуктивності

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Qualcomm Snapdragon 855 протестували в Geekbench
Qualcomm Snapdragon 855 протестували в Geekbench / Фото з вільних джерел

Більшість флагманських смартфонів цього року працюють на процесорах Snapdragon 845, проте компанія Qualcomm вже підготувала їм заміну в особі Snapdragon 855. За попередніми даними нові флагманські чіпи представлять вже в кінці 2018 року. Тим не менше, неанонсована новинка встигла "засвітитися" в тесті Geekbench, де показала вражаючі результати і позмагалася із головним конкурентом від Apple.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Згідно з опублікованими на сайті бенчмарка результатами, процесор Snapdragon 855 під кодовою назвою msmnile зміг набрати 3 697 балів в одноядерному тесті, і 10 469 – в багатоядерному. Пристрій, на якому запускалися тести, було оснащено 6 ГБ оперативної пам’яті, а працював він під управлінням Android 9.0 Pie.

Snapdragon 855
 Snapdragon 855 протествали в Geekbench

Примітно, що результати нового процесора від Qualcomm схожі з показниками процесора Apple A11 Bionic, на базі якого збирається iPhone X. Різниця в одноядерному випробуванні становила 600 балів на користь "яблучного" процесора – в іншому показники учасників тесту практично повністю збігаються. Також новинку від Qualcomm перевірили в бенчмарку HTML5test. І він показав результат в 510 балів з 555 можливих.

Відзначимо, що процесор Snapdragon 855 стане першим чіпом Qualcomm, виробленим за 7-нанометровою технологією. Очікується, що його виробництво почнеться в кінці 2018 року.

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Теги: Техно Ґаджети Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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