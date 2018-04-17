Новий транш від МВФ: у Мінфіні назвали умови для отримання 2 мільярдів доларів

Для того, щоб отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду, Україні слід активніше боротися з корупцією. У тому числі прийняти закон про Антикорупційний суд.

Такі умови співпраці в рамках програми розширеного фінансування МВФ, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк за результатами зустрічі. Про це повідомляє ТРК "Україна".

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"У нас зараз на порядку денному кілька питань. Це і прийняття закону про створення Антикорупційного суду. Це повинен бути закон, який вдасться ефективно і швидко імплементувати. Це є ключовим", – сказав міністр.

За умови виконання цих вимог Україна зможе отримати 2 мільярди доларів траншу від МВФ вже у травні-червні 2018 року.

Варто зазначити, що у Нацбанку теж очікують, що Україна отримає від МВФ 2 мільярда доларів. Однак там назвали дещо пізнішу дату – початок третього кварталу 2018 року. Дещо інші прогнози щодо суми траншу у Міністерства економічного розвитку – лише 1,5 мільярда доларів траншу МВФ.

Нагадаємо, у березні 2015 року МВФ відкрив для України програму EFF на чотири роки на суму в 17,5 мільярда доларів. Україна отримала одразу перший транш на 5 мільярдів доларів, а в серпні 2015 року – другий транш у сумі 1,7 мільярда доларів. Після цього була довга перерва через політичну кризу в державі та невиконання зобов’язань. Лиш в квітні 2016 року переговори про нові транші відновилися, однак гроші (1 мільярд доларів) виділили лише у середині вересня цього року. Четвертий транш на таку ж суму Україна отримала 3 квітня 2017 року.



Серед вимог МВФ для надання нового траншу, окрім прийняття закону про Антикорупційний суд – лібералізація цін на природний газ для населення, а також вирішення проблем в фіскальному секторі.