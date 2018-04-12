Новий транш від МВФ: яку суму та коли очікує НБУ

Національний банк України очікує, що у 2018 році Міжнародний валютний фонд надасть Україні транш у розмірі 2 мільярдів доларів.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на монетарному брифінгу в Києві заявив, що кошти Україна може отримати на початку третього кварталу 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується чергового кредитного траншу, ми вважаємо, що це буде можливо в третьому кварталі – на початку третього кварталу. Але це скоріше технічне розрахунок з точки зору ходу переговорів і отримання згод на технічному рівні", – зазначив Дмитро Сологуб.

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За його словами, НБУ в даний час не має будь-якої конкретної інформації про дату чергового візиту місії МВФ до Києва. У той же час Сологуб повідомив, що українська делегація планує бути присутнім на щорічних весняних зборах МВФ та Світового банку.

Варто додати, що до цього Міністерство економічного розвитку дало прогноз, що очікує лише 1,5 мільярда доларів траншу МВФ.