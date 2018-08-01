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Новий трек DJ Khaled "засвітився" в свіжій рекламі Apple Music

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Новий трек DJ Khaled "засвітився" в свіжій рекламі Apple Music
Новий трек DJ Khaled "засвітився" в свіжій рекламі Apple Music / unsplash

Нещодавно виконавець DJ Khaled випустив новий трек під назвою No Brainer, а в якості промо-ролика він використав свіжу рекламу Apple Music, в якій знявся. У відео беруть участь DJ Khaled, його син Асахд, Кевін Харт, iPhone та пара колонок HomePod.

Про це повідомляє Apple Insider.

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За сюжетом ролика Асахд спілкується з юристом і вибудовує план з повалення свого батька з "музичного Олімпу". Дитину озвучує Кевін Харт. Всі дійові особи використовують команду "Hey Siri" для управління HomePod.

Промо-ролик нової композиції DJ Khaled – No Brainer: дивіться відео

 

Варто відзначити, що прем'єра композиції No Brainer відбулася на радіо Beats 1 в Apple Music. Слухачі радіостанції отримали повідомлення від додатка Apple Music, яке запрошувало їх приєднатися до прослуховування.

У створенні композиції No Brainer взяли участь Джастін Бібер, Chance the Rapper і Quavo. Сингл вийшов одразу після хіта від цієї ж команди, який був названий I'm The One.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: LifeStyle Музика Інтернет Техно Apple
Джерело: 24 Канал
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