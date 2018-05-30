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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Новий тренд: де знайти унікальне "вулканічне" вино

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Новий тренд: де знайти унікальне
Новий тренд: де знайти унікальне "вулканічне" вино / www.thehotelspecialist.it

Серед справжніх гурманів та поціновувачів хорошого алкоголю можуть знайтись і ті, хто не знають про існування вулканічного виноробства. Це й не дивно, оскільки таке вино можна виробляти лише з тих виноградників, які ростуть на вулканічному грунті.

Але оскільки вулканічні грунти становлять лише 1% від усієї світової поверхні і не відзначаються інтенсивною родючістю, то про виробництво спеціального алкоголю знають лише одиниці. Через пористість вулканічного попелу та потоків лави грунт насичується такими поживними речовинами, як магній, кальцій, натрій, залізо і калій.

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"Вулканічне" вино можна знайти в меню деяких ресторанів у таких місцях: Канарські острови (Іспанія), Азорські острови (Португалія), Кампанія (Італія), Санторіні (Греція), а також в Угорщині, Сицилії і Каліфорнії.


Різновид елітних вулканічних вин

Що цікаво, таке незвичне вино стало новим трендом в гастрономії та поступово здобуває все більшу популярність. Цього року навесні в Нью-Йорку пройшла перша міжнародна конференція, присвячена вулканічному виноробству.


Вирощення винограду на вулканічних грунтах


Вирощення винограду на вулканічних грунтах


Вирощення винограду на вулканічних грунтах

Теги: LifeStyle Алкоголь Подорожі
Джерело: Bloomberg
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